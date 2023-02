Inter ainda busca centroavante, mas desiste de Borré e descarta Benedetto e Kaio Jorge

Clube está disposto a investir em reforço para o ataque; ex-River é considerado um jogador caro

O Internacional desistiu da negociação por Rafael Santos Borré, do Eintracht Frankfurt, da Alemanha, como soube a GOAL. O clube segue à procura de um centroavante no mercado da bola.

A diretoria busca uma opção mais barata nesta janela de transferências e descarta alguns nomes. Darío Benedetto, que já foi alvo do clube no ano passado, está fora dos planos, e Kaio Jorge nunca esteve em pauta no Beira-Rio, conforme apurado pela reportagem.

Aos 32 anos, Benedetto tem contrato com o Boca Juniors até dezembro de 2024. O argentino tem salário de US$ 1,5 milhão (R$ 7,8 milhões) por temporada na Bombonera. Kaio Jorge tem vínculo com a Juventus até 30 de junho de 2026. O jogador de 21 anos, que se recupera de cirugia no joelho direito, tem salário de €1,83 milhão (R$ 10,2 milhões) por ano no futebol italiano.

O Inter busca um jogador que não exija compensação financeira elevada. Mesmo que contasse com um intermediário na Europa para tentar a contratação de Borré, o clube ouviu uma pedida muito elevada do Eintracht Frankfurt. Os alemães queriam mais de €10 milhões (R$ 55,71 milhões) pela liberação do colombiano.

O valor exigido pelo clube da Bundesliga está fora dos padrões adotados pelo Colorado no mercado da bola. A cúpula desistiu das tratativas pelo atacante de 27 anos, que tem contrato no futebol europeu até 30 de junho de 2025. Os gaúchos só retomarão as negociações se houver redução da pedida.

Nos bastidores do Beira-Rio, há convicção de que será necessário investimento elevado para buscar um novo centroavante. O clube, porém, busca um jogador que esteja dentro da realidade financeira. A ideia é que o novo reforço tenha salário de até R$ 1 milhão por mês.