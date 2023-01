Inter tem representante na Europa em busca por Borré, mas vê acordo difícil

Colorado encontra empecilhos na busca por atacante e vê negócio ainda sem avanço. Clube sabe que será necessário investimento elevado por acordo

O Internacional conta com um intermediário na Europa para tentar a contratação de Rafael Santos Borré, do Eintracht Frankfurt, da Alemanha, como soube a GOAL. O representante trata a possível liberação do atacante na Bundesliga, mas encontra empecilhos para um acordo. Ainda não foi feito um contato mais firme com o estafe do jogador, conforme apurado pela reportagem.

O principal obstáculo é a questão financeira. Os alemães recusaram US$ 10 milhões (R$ 50,94 milhões na cotação atual) do Tigres, do México, pela venda do atacante de 27 anos no mercado da bola. Um acordo por empréstimo está descartado neste momento.

O estafe do colombiano ainda não foi procurado pelo Internacional para conversar sobre a possível volta ao Brasil, o que deixa a negociação ainda mais complicada.

Em meio ao jogo-duro dos alemães e à falta de diálogo com o jogador, o Internacional vê as conversas estagnadas na busca por Borré. A diretoria não está disposta a assumir uma dívida muito elevada — o Colorado tem feito um trabalho com o intuito de reduzir folha salarial e os demais gastos.

O clube sabe que será difícil tirar Rafael Santos Borré do futebol europeu nesta janela de transferências, mas ainda alimenta a expectativa de que será possível se acertar pela aquisição ou empréstimo do atleta.

Borré tem contrato com o Eintracht Frankfurt até 30 de junho de 2025. O centroavante colombiano fez 25 partidas pela equipe em 2022/2023, somando 797 minutos em campo. No período, marcou dois gols e deu quatro assistências.