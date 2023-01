Inter desiste de Cuéllar e tenta contratação de Borré no mercado

Al Hilal não aceita liberar o volante colombiano, e Colorado foca em negócio por centroavante do Eintracht Frankfurt

O Internacional desistiu das tratativas por Gustavo Cuéllar, volante de 30 anos do Al Hilal, da Arábia Saudita. O clube ainda quer um volante nesta janela de transferências, como soube a GOAL. A diretoria tenta contratar Rafael Santos Borré, que pertence ao Eintracht Frankfurt, da Alemanha, conforme apurado pela reportagem.

Gustavo Cuéllar estava disposto a reduzir o salário de €3,6 milhões (R$ 20,05 milhões na cotação atual) por ano para voltar ao Brasil, onde defendeu as cores do Flamengo. O meio-campista aceitaria se adéquar à realidade financeira do Colorado em um futuro contrato.

O problema é que o Al Hilal não está disposto a liberar atletas no atual mercado da bola. Punido pela Fifa com um transfer ban [impedimento de registrar novos atletas], o clube saudita não quer se desfazer de jogadores. Isso significa que a saída de Cuéllar está descartada pela diretoria.

Cuéllar tem contrato com o Al Hilal até 30 de junho de 2024. O volante chegou ao clube em agosto de 2019, depois de deixar o Flamengo, por cerca de €7,5 milhões à época.

Sem acordo com o volante, o Inter tenta outro colombiano, mas para uma função diferente. O clube abriu conversas, na última semana, pela contratação de Rafael Santos Borré, de 27 anos.

O atacante foi procurado para conversar e negociar a possível mudança para o Brasil. O problema é que o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, clube com o qual tem contrato até junho de 2025, pede muito alto pela liberação.

O Tigres, do México, propôs US$ 10 milhões (R$ 51,62 milhões) pela contratação do centroavante. No entanto, os alemães descartaram fazer o negócio. O clube quer um valor superior pela liberação do jogador, que tem passagens por Atlético de Madrid, Villarreal e River Plate.

Não é a primeira vez que um clube brasileiro tenta a contratação do atleta. Palmeiras e São Paulo disputaram o jogador no início de 2023. Naquela ocasião, ele pedia US$ 4,8 milhões (R$ 28,2 milhões à época) e salários anuais de US$ 2 milhões (R$ 11,75 milhões à época) livres de impostos para atuar no Brasil. Ele ainda queria um contrato com quatro anos de duração.

Se não conseguir um acordo por Rafael Santos Borré, o Inter seguirá no mercado da bola por um centroavante. A diretoria tenta também um volante para reforçar o elenco para a temporada seguinte.