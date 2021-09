Gavin Bazunu: o jovem goleiro do City que quer impedir o recorde de Cristiano Ronaldo

Aos 19 anos, ele vai ser titular da Irlanda contra Portugal na quarta (1), enquanto o atacante do United está a um gol da consagração internacional

Apenas uma coisa está entre Cristiano Ronaldo e o recorde de gols por seleções: um jovem goleiro que atualmente joga na terceira divisão do futebol inglês. Gavin Bazunu vai jogar sua quinta partida pela seleção principal da Irlanda na quarta-feira (1) e enfrentar o adversário mais difícil de sua carreira até agora.

Parece improvável que um jogador de 19 anos seja o incumbido de manter o zero no placar contra Cristiano Ronaldo, mas a ascensão de Bazunu dentro e fora da seleção irlandesa tem sido meteórica, e há muita esperança de que ele possa impedir que o português chegue ao seu 110º gol pela seleção e estabeleça um novo recorde.

O goleiro, jóia do Manchester City, está passando a temporada emprestado ao Portsmouth, e conseguiu passar seus três primeiros jogos sem tomar pelo time do Fratton Park, o que significa que ele está em excelente forma rumo à pausa internacional.

Causar impacto imediato é algo a que Bazunu se acostumou ao longo dos anos- a primeira vez que ele fez isso provavelmente ao entrar em campo no Shamrock Rovers com apenas 16 anos.

O clube mais condecorado da Irlanda estava tendo uma crise de goleiros durante a temporada de 2018 quando Tomer Chencinski e Kevin Horgan não conseguiram impressionar o treinador Stephen Bradley.

Depois que Chencinski sofreu cinco gols contra o rival Dundalk, Bradley optou por dar a Bazunu uma chance de gol, apesar de suas dúvidas em colocar tanta pressão sobre alguém tão jovem.

Bazunu recompensou seu treinador com quatro partidas sem levar gols em seus quatro primeiros jogos da Liga da Irlanda e ajudou os Hoops a levarem o time sueco AIK para a prorrogação nas eliminatórias da Liga Europa.

"Aos 16 anos, especialmente os goleiros, você não quer colocá-los em campo tão cedo, mas às vezes simplesmente não dá para segurá-los", disse Bradley após a estreia de Bazunu. "Às vezes eles estão prontos, e ele está pronto".

Aquela prova inicial incluiu um pênalti defendido em Cork City, que seria o último grande feito de Bazunu na Liga da Irlanda, já que o City apareceu logo depois.

Muitos jogadores da Liga da Irlanda têm outros trabalhos para ajudar a pagar as contas. O maior artilheiro da liga na Liga dos Campeões, David McMillan, defende o Dundalk ao mesmo tempo em que tem uma carreira como arquiteto.

Luke Byrne estava treinando o Shamrock Rovers sub-15, e também jogava pelo time principal quando Bazunu fez sua estreia.

"Queríamos Gavin como nosso goleiro para a primeira temporada da Liga Irlandesa sub-15", explicou Byrne à Goal. "Mas quanto mais se aproximava do início da temporada, Gav estava indo tão bem e começou a treinar com o primeiro time, ficou claro que não o teríamos".

"Ele foi rapidamente levado para a equipe sub-19 e já era titular quando tinha 15 anos. Quando chegou ao primeiro time, ele se saiu muito bem imediatamente".

"O fascinante sobre ele era que se os números no treinamento fossem estranhos e o treinador precisasse de um jogador flutuante em um exercício de posse de bola, alguém que estivesse com os dois times, Gav seria esse jogador".

"Isto era bizarro, pois normalmente seria um jogador do meio-campo central, alguém que estivesse realmente confortável com a bola, mas Gavin, aos 15 anos, era o quarto goleiro e estava pulando para a fora do campo em parte dos treinos, o que é inédito".

A habilidade de Bazunu em jogar bola é uma das razões pelas quais ele também foi convocado rapidamente para a seleção principal da Irlanda, apesar de ainda não ter jogado pela primeira equipe do City.

O técnico irlandês Stephen Kenny está tentando se afastar da tradicional estratégia de bola longa, preferida por seus antecessores - embora com resultados muito contraditórios até agora - e quer jogar a partir da defesa.

Ter alguém como Bazunu começando os ataques da grande área lhe dá essa oportunidade, assim como o fato de que ele é bom nas defesas, o que faz com que os zagueiros se sintam à vontade para jogar na frente. Além disso, o chefe do Portsmouth, Danny Cowley, também ficou surpreso com o quão bom Bazunu era com a bola nos pés durante seu primeiro mês emprestado ao clube.

"Gavin pode jogar tão alto fora de seu gol e isso nos permite usá-lo como nosso pivô. Isso então nos permite conseguir um jogador a mais no gramado", disse Cowley aos repórteres depois que o jogo inteligente de Bazunu os ajudou a marcar contra Crewe Alexandra.

"Há tanta confiança de que ele pode ser um verdadeiro protagonista em nossa jogada de ataque, apesar de usar o número um".

Bazunu é confiante e vê seus períodos de empréstimo - tanto no Rochdale na temporada passada quanto no Portsmouth -, assim como suas atuações na Irlanda, como uma forma de ser notado por Pep Guardiola

"Eu não teria ido ao Manchester City a menos que eu pensasse que poderia ser o goleiro número um", disse Bazunu em junho, enquanto estava em serviço da seleção irlandesa. "Todos os dias, é para isso que eu trabalho". Esse é o objetivo".

O Manchester City pagou £420.000 (R$ 2,9 milhões) para assinar com Bazunu em 2018, mas era um dos muitos clubes interessados em contratá-lo graças a suas fortes atuações no Shamrock Rovers.

"Ele começou a chamar atenção muito cedo", admite Byrne. "Eu sabia por sua atitude e por falar com ele e pelo treinamento extra que ele fazia, que ele tinha uma chance de conseguir, e as coisas cresceram muito rapidamente para ele".

"Ele era definitivamente o melhor goleiro jovem da academia, mas na época, ele era apenas o terceiro goleiro da Irlanda [sub-17]. Ele realmente se destacou por ser bom com seus pés. Ele era excepcional com seus pés".

"Ele estava sempre, sempre com o treinador de goleiros. Ele costumava segui-lo para conversar com ele. Eles faziam sessões de vídeo individuais que Gav insistia. Ele estava sempre à procura de um feedback".

"Ele chegava numa segunda-feira de manhã e os rapazes falavam sobre jogos da Premier League, mas Gav era capaz de analisar os goleiros e falar sobre a técnica e por que vários goleiros tomavam certas decisões. Não havia distrações para Gav. Era sempre sobre futebol".

"O verdadeiro momento da luz para mim foi quando fomos com nossos sub-15 para jogar contra o Chelsea, e Gavin veio porque o Chelsea estava ansioso para olhar para ele contra seus melhores sub-15 e sub-16.

"Gav era tranquilamente o melhor jogador em campo. Ele parecia um jogador de 20 anos jogando em um jogo contra o sub-16. Então eu pensei 'Chelsea é o creme de la creme, mas Gav é melhor do que qualquer coisa que eles têm, então talvez ele seja um pouco especial'".

Apenas algumas semanas depois daquele jogo contra o Chelsea, Bazunu fez sua estreia profissional pelo Shamrock Rovers. Ele ficou um pouco mais tranquilo quando o adversário Bray Wanderers recebeu um cartão vermelho, mas continuou a impressionar em condições mais difíceis também.

"Qualquer coisa que ele fez, ele fez muito bem, não houve sinais de nervosismo", lembra Byrne. "Era o jogo fora de casa pela Liga Europa [contra o AIK], quando ele estava disposto a sair da área e basicamente gastar tempo aos 90 minutos com 15.000 torcedores suecos gritando para ele que eu pensava 'Jesus Cristo, este garoto é outra coisa! Eu nunca tinha visto algo assim antes, apenas a mentalidade e a maturidade".

"Como jogadores, nunca tivemos nenhuma dúvida sobre ele. Tínhamos confiança. Nós só queríamos que ele jogasse. Era incrível que ele tinha 16 anos e era tão inteligente e maduro assim".

"Quando aconteceu a mudança para o City, não foi nenhuma surpresa. Todos os grandes clubes estavam tentando acertar com ele".

Bazunu apareceu no banco do City na Liga dos Campeões, mas nesta temporada ele está aprimorando seu ofício por empréstimo na League One.

Na quarta-feira (1), ele enfrenta um nível totalmente diferente de adversário, já que Portugal recebe a Irlanda pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Será que ele pode impedir que Cristiano Ronaldo quebre o recorde de gols?

"Seria incrível, não é mesmo? Seria uma coisa muito legal de se dizer", disse Byrne, rindo.