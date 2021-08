Josh Doig: o lateral escocês na mira da elite da Premier League

O lateral esquerdo tem sido monitorado pelo Arsenal, Chelsea e City depois de uma campanha perfeita na estreia pelo Hibernian, da Escócia

A Escócia produziu mais do que sua cota de laterais esquerdos nos últimos anos. Apenas na Premier League: Andy Robertson, do Liverpool e Kieran Tierney, do Arsenal, são considerados dois dos melhores da divisão; enquanto na Serie A italiana, o jovem Aaron Hickey está prestes a se tornar titular do Bologna.

Josh Doig é um nome que deve ser adicionado a essa lista nas próximas semanas, meses ou anos. O lateral do Hibernian, de 19 anos, tem chamado a atenção com suas atuações desde sua estreia no clube de Edimburgo em agosto de 2020.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Assim como Hickey, que passou um tempo na base do Hearts, rival do Hibernian, Doig passou seus primeiros anos do outro lado da cidade antes de mudar de clube em 2019, indo para o Hibs antes mesmo de fazer uma aparição no time principal.

Como Robertson, ele teve que ganhar expêriencia no Queens Park Rangers da liga inferior, muito embora, ao contrário do vencedor da Premier League, ele tivesse a rede de segurança de saber que estava lá apenas por empréstimo na temporada 2019/20.

Antes de sua transferência para o então clube da segunda divisão, ele foi usado como zagueiro, mas foi lá que ele foi testado na lateral esquerda e onde ganhou comparações com o jogador do Liverpool, Andy Robertson.

Sua ascensão subsequente foi estelar. Após sua primeira temporada completa no futebol profissional em 2020/21, ele foi nomeado para a Seleção da Temporada do Campeonato Escocês e foi nomeado o Jovem Jogador do Ano do futebol no país - um prêmio conquistado três vezes consecutivas por Tierney entre 2016 e 2018.

Na verdade, quando ele estava no time principal por seis meses, ele já estava sendo cogitado em uma mudança para o Arsenal, Chelsea e Manchester City, enquanto posteriormente vários outros clubes da Premier League notaram seus talentos.

Josh Doig 🤝 @scottishfwa Young Player of the Year 👏 pic.twitter.com/33uZ1FUhA4 — Hibernian Football Club (@HibernianFC) May 9, 2021

Doig pode ter jogado em funções mais avançadas e até mesmo como zagueiro, mas impressionou como lateral antes de tudo. Na verdade, são seus atributos defensivos que normalmente chamam a atenção, com o número 3 comparativamente forte no ar e possuindo um apetite por partidas difíceis.

Sua atitude, por sua vez, foi saudada em torno do Hibs, incluindo o técnico, Jack Ross, que o deixou de fora em algumas partidas do início da temporada devido às especulações em torno do adolescente.

“Foi fácil para mim dizer antes da partida que não tive problemas em trazê-lo de volta, mas sabíamos que ele seria julgado em campo. Acho que todos viram como ele estava focado, como ele está lúcido, apesar de tudo o que aconteceu na semana passada ”, explicou Ross após uma vitória por 3 a 0, contra o Ross County, na qual Doig deu a assistência para o segundo gol. Na ocasião, foi seu primeiro jogo em casa perante os torcedores.

Conheça os maiores jovens talentos do futebol no NXGN:

O trabalho de Doig com a posse de bola necessita ainda de aprimoramento, embora um retorno de cinco assistências e um gol não seja ruim para um jogador cujo foco é principalmente defensivo e que ainda não jogou 50 partidas no nível profissional.

A exigência de melhorar só pode ser acolhida pelo jovem, que joga sem medo e com a energia e o entusiasmo de quem adora o jogo.

“Acho que uma das principais forças de Josh é a mentalidade”, disse o companheiro de equipe Christian Doige ao Edinburgh Evening News. “Nos bastidores, ele é um rapaz adorável."

"Ele trabalha muito e está definitivamente colhendo os frutos por isso. Ele poderia ter ficado muito ansioso com a especulação de transferência, mas ele apareceu e teve um desempenho muito bom - fiquei muito impressionado com ele."

E essas comparações com Robertson e Tierney? Eles são algo que Doig admite que fica feliz em abraçar.

“Tento assisti-los o máximo que posso”, disse ele à BBC Sport, admitindo que é um “grande” fã da dupla.

“Ambos estão absolutamente voando no momento. Eles são uma grande inspiração para os jogadores escoceses, especialmente para jogar na minha posição."

“Eu tento basear meu jogo no deles, tanto quanto possível, pois eles estão fazendo algo certo.”

O Hibs foi rápido em avaliar seu potencial como sucessor de Robertson e Tierney e agiu rapidamente para "amarrá-lo" a um contrato de quatro anos em fevereiro desse ano. O diretor esportivo, Graeme Mathie ficou frustrado, porém, porque sua confiança não foi correspondida em relação ao preço oferecido de 5 milhões de libras (6,9 milhões de euros) por um clube não revelado.

“Se Josh Doig tiver o desempenho que teve na última temporada na Premier League e chegar a uma final nacional, as equipes estariam dispostas a gastar muito mais dinheiro com ele, em vez dele na Escócia”, disse ele a Vavel. “Essas propostas são realmente um desrespeito."

“Eu adoraria se um clube viesse até mim e dissesse que 'achamos que podemos transformar esse menino em um jogador de 50 milhões de libras, vamos desenvolvê-lo da seguinte maneira, daremos a você X se ele conseguir isso , e lhe daremos Y se ele fizer isso, e dentro de um certo número de anos, achamos que ele estaria no nível mais alto do jogo'.

“Isso torna a conversa muito mais fácil, pois se torna menos uma transação e mais um relacionamento, mas agora, sentimos que alguns clubes têm sido bastante condescendentes e mais transacionais e, é difícil, especialmente para o próprio menino."

“Obviamente, ele quer ir para um clube maior como qualquer outro jovem jogador, mas também está feliz aqui.”

Certamente é apenas uma questão de tempo, até que um clube da Premier League corresponda às demandas do Hibernian, e Doig tenha a oportunidade de aumentar o número de laterais esquerdos da Escócia que jogam em alguns dos maiores clubes da Europa.