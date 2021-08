No começo de agosto, após uma ótima pré-temporada, o jovem de 18 anos se tornou o defensor mais novo a ser titular na Ligue 1 pelo clube desde 2012

Quando o CIES decidiu ranquear as melhores categorias de base do futebol mundial, em 2020, o Lyon terminou na terceira colocação. na lista

Por mais que o time tenha deixado de ser indiscutivelmente o melhor na França, como foi durante quase uma década nos anos 2000, não existem dúvidas de que ele está na elite quando falamos de desenvolver jovens jogadores.

De Karim Benzema até Alexandre Lacazette, Nabil Fekir até Houssem Aouar, Samuel Umtiti até Mouctar Diakhaby, o nível de talento que os franceses vão criando nos últimos anos chama muito a atenção.

O último a aparecer bem e ganhar um lugar no time profissional foi o meio-campista Rayan Cherki, ao passo que muitos esperam que a temporada 2021-22 seja a melhor do jovem de 18 anos até o momento.

Não é o único garoto, porém, em quem o treinador Peter Bosz depositou suas esperanças neste início de temporada.

Desde a ascensão de Raymond Domenech, no final dos anos 60, o Lyon não havia formado um lateral direito estrela, mas isso deve mudar com Malo Gusto.

Considerado um dos melhores em sua posição no planeta, o crescimento de Gusto se consolidou na primeira rodada da Ligue 1, quando o jovem foi titular na estreia do Lyon diante do Brest.

Com 18 anos e 80 dias, se tornou o defensor mais jovem a ser titular no Campeonato Francês pelo Lyon desde Samuel Umtiti, em 2012, e por mais que o retorno de Leo Dubois tenha feito com que Gusto retornasse ao banco de reserva, é possível dizer que ele deixou uma ótima primeira impressão na nova comissão técnica.

Nascido na cidade de Decines, aproximadamente a 13 km de Lyon, Gusto começou sua carreira como um meia-atacante, atuando no Villefontaine, time amador, antes de assinar com o Bourgoin-Jailleu, das divisões inferiores, com 12 anos

"Ele tem a habilidade atlética em termos de força, velocidade e resiliência, o que é muito impressionante, especialmente em comparação com os outros meninos de sua idade." explicou o treinador de Gusto no Bourgoin-Jailleu, Arthur Barriere, ao Olympique-et-Lyonnais.com.

Gusto passou só um ano no Bourgoin-Jailleu antes de ser descoberto pelo Lyon, que o contratou para suas categorias de base em 2016 e começou a desenvolver o jovem como um armador. O destino, porém, acabou o mudando de posição.

"Inicialmente, foi apenas para cumprir tabela e suprir uma ausência devido à lesão no sub-17," explicou Gusto sobre sua mudança de posição.

"O treinador me utilizou como lateral direito e eu fiz um bom jogo. Aí, eu só fui ficando, jogo após jogo... não mudei mais minha posição." continuou, em entrevista concedida a TV do clube.

Por mais que Gusto admita que a mudança de posição foi complicada no início, acabou sendo uma decisão que só acelerou sua ascensão no time profissional. O único problema é que, atuando mais atrás, ele acaba tendo menos impacto no setor ofensivo.

"Se ele está jogando em uma equipe ofensiva, consegue brilhar, pois terá espaço para jogar e demonstrar todo seu potencial," explicou o treinador sub-13 de Gusto no Bourgoin-Jailleu, Kevin Dorel, também ao Olympique-et-Lyonnais.com.

"Ele pode ser um jogador decisivo."

Essa capacidade de decisão fez com que Gusto, que se descreve como "ofensivo, forte, veloz e técnico", tenha sido recompensado com duas aparições no time profissional em 2020-21, incluindo sua estreia no clássico contra o Saint-Étienne.

Não foi até a pré-temporada, porém, que a fanática torcida do Lyon pôde entender o que é exatamente que torna Gusto um jogador tão especial, com Bosz o utilizando como titular em vários dos amistosos preparatórios.

Com sua performance em um 4 a 1 contra o Wolfsburg, onde deu uma assistência, foi nomeado como melhor em campo pelos torcedores do Lyon. Assim, chamou a atenção e mostrou vários atributos que o transformam no futuro da seleção francesa.

"Só quero ser um bom jogador," comentou, após o jogo, à TV Lyon. "Estou dando o meu máximo."

"Sempre continuo focado e tento fazer o que o técnico me pede. Posso fazer mais, mas estou dando o meu melhor."

Tal melhor certamente vem chamando a atenção do clube, com Gusto tendo assinado uma extensão contratual que o manterá em Lyon até 2024.

E enquanto clubes maiores e mais ricos devem aparecer rapidamente para levar o garoto, o Lyon pode ter certeza: com jogadores como Gusto chegando aos profissionais, o time chega tendo uma das melhores categorias de base da França e do mundo.