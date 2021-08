Pape Matar Sarr: quem é o novo garoto de R$ 180 milhões do Tottenham?

O jovem de 18 anos foi perseguido por uma série de times da Premier League, após uma excelente temporada no Metz

Foi uma pré-temporada tumultuada no Tottenham Hotspur Stadium. A saga em torno do futuro de Harry Kane, é claro, dominou os noticiários, embora agora pareça que o capitão da Inglaterra permanecerá em seu clube pelo menos até janeiro. Já em termos de chegadas, o ímpeto parece ter sido voltado para a juventude.

Cristian Romero, de 23 anos, foi contratado da Atalanta depois de uma campanha decisiva na Serie A e também pela Argentina na Copa América, enquanto Bryan Gil, de 20 anos, era considerado uma dos melhores jogadores da La Liga antes de trocar o Sevilla pelo Spurs.

E, embora as notícias que liguem a equipe de Nuno Espírito Santo com o atacante do Wolves, Adama Traoré, permaneçam, a sua política geral de perseguir o potencial de estrelas comprovadas mais caras continuou até essa última semana da janela.

O meio-campista do Metz, Pape Matar Sarr, é o mais novo jovem que deve se mudar para o norte de Londres nos próximos dias. Embora ele possa não ser um nome conhecido ainda, muitos acreditam que a contratação do adolescente senegalês será impactante.

Sarr surgiu como um dos jovens mais procurados da janela de transferências, com Chelsea, Manchester United e Manchester City interessados no meio-campista antes da assinatura com o Tottenham.

O jovem de 18 anos estreou na Ligue 1 na temporada passada e parece destinado a permanecer no Metz na próxima campanha, os Spurs devem emprestar o jogador à equipe francesa novamente assim que a contratação se concretizar. Isso deve custar 13 milhões de libras (R$ 93 milhões) no ínicio, mas pode acabar custando até 25,5 milhões de libras (R$ 187 milhões), quando o négocio fechar.

Então, o que torna Sarr tão especial?

A confiança que ele já tem na posse é o que mais chama a atenção. O maior trunfo de Sarr é o sua progressão com a bola, que muitas vezes o faz ultrapassar os obstáculos em potencial com facilidade enquanto desliza pelo campo.

Não é nenhuma surpresa, que ele liderou o caminho do time no terço final do campo no Metz na temporada passada, enquanto ele também tem uma visão de jogo especial quando se trata de seus passes, evidenciado pelo fato de ter completado uma alto volume de passes verticais na temporada passada, colocando-o em terceiro lugar em seu time.

Junto com sua confiança na posse de bola, está a vontade de ficar fixo e colocar os pés no chão em campo. Essa inclinação para colocar a bola fora do jogo o retrata como um meio-campista moderno, capaz de cumprir múltiplas funções e posições em campo.

Conheça os maiores jovens talentos do futebol no NXGN:

“No Senegal, com 15 anos, ele jogou sua primeira partida. Imediatamente disse a mim mesmo que ele era um jogador de ponta, com um alto nível (de) leitura e análise do jogo”, disse Oliver Perrin, que viu Sarr pela primeira vez em seu clube de infância, Generation Foot, no Senegal e também passou um tempo treinando no Metz, em entrevista ao Evening Standard.

“Ele é (como) Miralem Pjanić. Ele pode jogar em um sistema com dois números 10; ele pode estar no meio e jogar pisando em cada área; ele pode ser um 10 ou um seis - depende dos treinadores.”

Na verdade, embora Sarr tenha mostrado um nível de versatilidade em sua temporada de estreia, ao fazer 25 partidas pelo time principal do Metz após sua estreia em novembro, há uma sensação de que seu melhor vem quando joga como segundo volante, o que lhe dá liberdade para ir e voltar nas partidas.

Sua natureza significa que ele prospera em ações defensivas, também, e não é nenhuma surpresa que ele esteja entre os dois principais roubadores de bola do Metz na temporada passada. Enquanto isso, apenas Boubakar Kouyaté fez mais interceptações do que o jovem no semestre passado, enquanto Sarr foi o terceiro em mais interceptações em 2020/21.

Isso não quer dizer que ele não ameace o gol, como chutes de fora da área. Ele marcou quatro gols durante sua temporada de estreia, três das quais com chutes de fora da área.

Na verdade, ele liderou o caminho ao lado de Frederic Antonetti nos tiros de média distância na última temporada, e ficou em quarto lugar em toda a Ligue 1.

Claro, essa característica resulta em uma marcação intermitente à distância, mas também frustra quando as melhores opções de passe são ignoradas para um esforço desperdiçado em um chute.

Essa tomada de decisão é apenas uma das melhorias que ele deve fazer em seu jogo enquanto se prepara para subir à Premier League nos próximos 12 meses.

“Deixe Pape Matar Sarr em paz. Deixe-o crescer. Ele ainda tem um longo caminho a percorrer em todas as áreas ”, afirmou o técnico do Metz, Antonetti, em abril. “Ele tem um grande potencial para uma grande carreira. Todos reconhecerão seu tremendo talento."

“Procuro levar para ele a minha experiência, corrigi-lo e fazê-lo progredir. Ele tem espaço para melhorar, como qualquer jovem de 18 anos. O seu desenvolvimento não deve ser perturbado.”

Isso provavelmente explica por que os Spurs estão dispostos a dar a Sarr - que fez sua estreia na seleção de Senegal em março - mais um ano na França para continuar progredindo longe do brilho da mídia inglesa.

Ele ainda não superou a Ligue 1, mas depois de uma temporada de estreia encorajadora, outra forte campanha em uma das cinco principais ligas da Europa deve significar que ele está em uma posição forte para contribuir para a causa dos Spurs em 2022/23.

Se for esse o caso, então uma das transações de transferência mais discretas da temporada do Tottenham pode muito bem, pelo menos no longo prazo, provar ser uma das mais importantes.