Cristiano Ronaldo e os maiores artilheiros de seleções de todos os tempos

A GOAL repassa os jogadores com mais gols no futebol internacional, que inclui uma grande variedade de atletas ao redor do globo

Os jogadores sempre revelam um sentimento especial em defender as seleções nacionais, então imagine só como é marcar um gol - ou muitos - pelo selecionado de seu país. A GOAL levantou os números dos maiores artilheiros de seleções da história, que tiveram este gostinho diversas vezes.

Entre grandes nomes como Cristiano Ronaldo - o recordista -, Lionel Messi, Pelé e outros, jogadores pouco conhecidos da maioria dos torcedores estão na lista. Inclusive, o antigo recordista era o iraniano Ali Daei.

Veja os números do maiores artilheiros de seleções na história:

*Atualizado em 26 de março de 2023, às 19h12 (de Brasília)