Gabigol tem contrato com o Flamengo até quando? Qual a duração do empréstimo?

Atacante que pertence à Internazionale de Milão está emprestado ao Flamengo desde o início da temporada e se destaca no time do Rio de Janeiro

Gabigol nunca fez tanto jus ao apelido recebido no início de sua carreira. Em seis meses com as cores do , ele já marcou 22 gols e se tornou um xodó imediato da torcida. O atacante de 22 anos foi decisivo na noite dessa quarta-feira (31), no jogo que decidiu a classificação do clube às quartas de final da Libertadores.

Mas um fato já preocupa todo rubro-negro. Gabriel ficará no clube ao fim do contrato de empréstimo?

O jogador pertence à , da , e tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2019. O acordo era que o time carioca bancasse integralmente os salários do artilheiro do time na temporada.

A multa rescisória para a manutenção do jogador não é confirmada. No entanto, recentemente, a imprensa italiana divulgou que a ideia da Inter de Milão é faturar entre 15 milhões de euros (R$ 63,4 milhões) e 20 milhões de euros (R$ 84,6 milhões) com uma eventual venda de Gabigol. Ele está fora dos planos do clube italiano e uma negociação em definitivo não está descartada.

Na noite dessa quarta-feira, em entrevista na zona mista do Maracanã, o atacante falou sobre o tema: "Está acabando o meu contrato. Espero que esses últimos jogos, entre aspas, sejam felizes", comentou.