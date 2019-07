Quartas de final da Libertadores: confrontos, chave, datas e mais informações

Torneio entra na sua fase final podendo ter recorde de clubes brasileiros nas quartas

A Copa Libertadores chega na sua fase final. Com seis representantes nas oitavas, o tenta recorde em quartas e pode superar melhor marca no torneio. Após o ter empatado sem gols com o River plate fora de casa, e o em 2 a 2 com o , também na , mais quatro equipes fazem o primeiro jogo das oitavas nesta quarta-feira (24) e quinta (25).

Até hoje, o máximo que o país alcançou nas quartas foram quatro equipes na próxima fase: em 2009 (Cruzeiro, , Palmeiras e ) 2010 (Cruzeiro, , e São Paulo) e 2012 ( , , e ).

Abaixo, a Goal lista os detalhes da próxima fase da competição. Confira!

COPA LIBERTADORES: AS CHAVES DAS QUARTAS DE FINAL

CRUZEIRO X RIVER PLATE

A Raposa empatou sem gols com o atual campeão da Libertadores e agora decide a vaga em casa ao lado de sua torcida. O vencedor de Cruzeiro e encara nas quartas de final o vencedor do confronto entre e Cerro Porteño.

Como a equipe mineira chegou às oitavas de final após se classificar com a segunda melhor campanha da fase de grupos da competição, decidirá em casa todos seus compromissos até a semifinal.

PALMEIRAS X GODOY CRUZ

Após sair atrás do placar por 2 a 0, o Verdão buscou o empate em Mendoza e agora joga por uma nova igualdade em em casa na próxima semana. Com dois gols marcados fora, o se classifica com empates em 0 a 0 e 1 a 1 no Allianz Parque.

Dono da melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras, caso avance, terá pela frente nas quartas de final o vencedor do confronto entre Grêmio e .

INTERNACIONAL X NACIONAL

Visando o tri na Libertadores, o Colorado faz o primeiro jogo das oitavas de final fora de casa nesta quarta-feira (24) e decide a classificação em seus domínios.

O vencedor do confronto terá pela frente ou Flamengo nas quartas de final.

FLAMENGO X EMELEC

Líder do Grupo D na fases de grupos, o Rubro-Negro entra em campo nesta quarta-feira (24) sob forte pressão após a eliminação na . No entanto, assim como o , decide a vaga em casa ao lado de sua torcida.

O vencedor irá encarar o Internacional ou Nacional nas quartas.

BOCA JUNIORS X ATHLETICO-PR

Equipes voltam a se enfrentar após a primeira fase. Invicto em casa, o Furacão busca chegar com vantagem no segundo jogo na Argentina. As equipes entram em campo no jogo de ida nesta quarta-feira (24), na Arena da Baixada.

O vencedor terá pela frente ou nas quartas.

LIBERTAD X GRÊMIO

Tricampeão do torneio, a equipe gaúcha reencontra nas oitavas o Libertad, que também foi adversário na fase de grupos. Agora, nesta quinta-feira (25), as equipes entram em campo na Arena do Grêmio visando sair com vantagem para o duelo de volta que será disputado na próxima semana, no .

Quem vencer terá pela frente nas quartas de final o vencedor do confronto entre Palmeiras e Godoy Cruz.

QUARTAS DE FINAL DA LIBERTADORES: DATAS

Os confrontos das oitavas de final e todos os cruzamentos até a grande final estão decididos. Os 16 clubes que lutam para chegar a Santiago, em 23 de novembro.

Ainda sem horários definidos, os duelos das quartas de final serão disputados nas semanas de 21 e 28 de agosto. As equipes que fizeram a melhor campanha da fase de grupos da competição, decidirão em casa todos seus compromissos até a semifinal.

LIBERTADORES: ONDE ASSISTIR ÀS QUARTAS DE FINAL?

Além do Sportv, Globo, Fox Sports e Facebook são os detentores das transmissões no período entre 2019 e 2022.

O Facebook, por exemplo, possui exclusividade nos jogos de quinta-feira, enquanto Globo e Fox Sports, assim como o SporTV, transmitem jogos de terça e quarta-feira.