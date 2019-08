Flamengo vê mercado europeu abrir as portas para retorno de Gabigol

Em alta no Brasil, atacante recebe sondagens de Espanha e Rússia e pode até mesmo ter nova chance na Inter de Milão

O até o momento, sabe a Goal, não avançou com conversas para uma eventual contratação em definitivo de Gabigol. Além de não ter acordado uma opção de compra com a , o sabe que há um grande assédio de fora em cima do atacante, que, por sua vez, trabalha com ideia de ter uma nova oportunidade na Europa a partir de 2020.

Aos 22 anos, Gabriel Barbosa hoje está totalmente focado no clube carioca, com quem tem contrato de empréstimo até o fim do ano, mas nunca escondeu que gostaria de jogar novamente no futebol europeu, preferencialmente na Inglaterra. No passado recente, inclusive, foi alvo de interesse de Fulham e West Ham. A princípio, as sondagens que chegaram nas últimas semanas foram do , da , e do Dínamo Moscou, da .

A Inter de Milão, que contratualmente pode a qualquer momento pedir o retorno do brasileiro, ainda analisa com calma o melhor cenário. Porém, os italianos já têm uma certeza: não cogitam um novo empréstimo, nem mesmo dentro do mercado europeu. Querem uma venda ou a "última chance" no time.

A chegada de Antonio Conte ao clube nerazzurri é encarada com bons olhos por Gabigol, visto que não tinha um bom relacionamento com o antecessor, Luciano Spalletti. Todo o recente impasse envolvendo futuro de Mauro Icardi também pode acabar por fazer surgir uma brecha no ataque do time, já nos próximos dias ou em janeiro.

Desde que retornou ao , primeiramente para defender o , o jovem atacante fez 85 jogos oficiais e marcou 49 gols. O atual artilheiro do Brasileirão, recorde-se, tem vínculo válido até junho de 2022 com a Inter de Milão.

Balotelli no Flamengo?

Enquanto tem a situação de Gabigol no horizonte, o Flamengo também se mexe para reforçar o ataque imediatamente. Nesta segunda-feira o jornalista italiano Gianluca Di Marzio informou que a diretoria rubro-negra negocia com Mario Balotelli. Segundo apuração da Goal, o clube ofereceu salário de R$ 1,6 milhão ao italiano, com contrato de dois anos e meio.