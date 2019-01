Flamengo e Fulham aproximam-se das exigências da Inter de Milão por Gabigol

Além de compensação financeira, italianos não querem pagar o salário do atacante durante o novo período de empréstimo

Sem pressa para definir o futuro de Gabigol, visto que o mercado de transferências na Europa abriu agora, a Inter de Milão já aceita um novo empréstimo, mas para isso quer ficar livre da totalidade do salário do atacante brasileiro, que recebe cerca de 3,5 milhões de euros (R$ 15 milhões) por temporada. O Blog Ora Bolas apurou que até o momento apenas dois interessados aceitaram a condição: Flamengo e Fulham.

Hoje, o Rubro-Negro é o clube que está mais próximo de avançar com a cedência do artilheiro da última edição do Brasileirão, com 18 gols. A negociação, no entanto, ainda tem outra exigência: os italianos querem também uma compensação financeira para assinar o acordo que seria válido por 12 meses, o que, a princípio, desagrada aos cariocas. As conversas seguem em andamento.

O Fulham, que atualmente briga contra o rebaixamento na Premier League, está praticamente fora da disputa. Apesar de sonhar com o futebol inglês, Gabriel Barbosa prefere defender um time que esteja do meio para cima na tabela. Tem como meta voltar à Seleção Brasileira em 2019.

Crystal Palace, Everton e West Ham, vale lembrar, também já demonstraram interesse no empréstimo do jovem atacante, mas, por outro lado, rechaçaram o pagamento integral do salário.

Aos 22 anos, Gabigol foi contratado pela Inter de Milão a troco de 33,5 milhões de euros em agosto de 2016. Não obteve sucesso no futebol italiano, tendo feito apenas dez jogos oficiais e marcado um gol. Antes de voltar ao Santos, onde reencontrou a fase de matador, passou sem deixar saudades pelo Benfica: cinco partidas e um gol.