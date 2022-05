Fortaleza x Fluminense: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

O Fluminense visita o Fortaleza na tarde deste domingo (22), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, sete meses após o último encontro entre as equipes, válido pela Série A de 2021. Na ocasião, o Leão venceu por 2 a 0.

Ainda vivo e com chances de classificação às oitavas de final da Copa Libertadores após a vitória sobre o Alianza Lima por 2 a 0, o Fortaleza volta as atenções para o Brasileirão em busca da recuperação.

Ainda sem vencer no campeonato nacional, a equipe cearense aparece na lanterna, com apenas um ponto conquistado, enquanto o Fluminense, que empatou com o Unión Santa Fe sem gols e se complicou na Copa Sul-Americana, soma oito pontos e aparece no meio da tabela.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto na Arena Castelão, o Fortaleza entrará em campo sem Ceballos, suspenso após expulsão na derrota para o Botafogo.

Por outro lado, o técnico Vojvoda terá o retorno de Max Walef, recuperado de conjuntivite, além de Romero no ataque.

Já o Fluminense deve ter a mesma base que empatou com o Unión Santa Fe no meio da semana

Possível escalação do Fortaleza: Max Walef, Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi; Hércules, Felipe, Yago Pikachu, Lucas Lima, Lucas Crispim; Moisés e Silvio Romero.

Possível escalação do Fluminense: Fábio, Yago Felipe, Nino, David Braz e Pineida; André, Wellington, Nathan e Ganso; Luiz Henrique e Cano.

DESFALQUES

FORTALEZA:

Ceballos: suspenso (cartão vermelho)

FLUMINENSE:

Felipe Melo, Luan Freitas e John Kennedy: lesionados

Fred: problema no olho esquerdo

ARBITRAGEM

Árbitro: Anderson Daronco - RS

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau - RS

Quarto árbitro: Luiz César de Oliveira - CE

VAR: Rafael Traci - SC

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Fortaleza e Fluminense será transmitido ao vivo pela TV Globo (para Rio de Janeiro), na TV aberta, e pelo Premiere, no pay-per-view, neste domingo (22).