Flamengo e Palmeiras com 100%, e Fortaleza respirando: a situação dos brasileiros na Libertadores

A Copa Libertadores da América 2022 chegou à metade da fase de grupos para todos os oito brasileiros que se classificaram, e alguns cenários já começam a se desenhar. Enquanto temos clubes muito próximos da vaga do mata-mata, outros vivem um momento delicado, estando próximos da eliminação. Pensando nisso, a GOAL destrincha para você a situação de cada uma das equipes.



Palmeiras, Athletico-PR, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, América-MG, Corinthians, Fortaleza e Flamengo são os oito brasileiro que estão disputando a fase de grupos da Libertadores, divididos em sete grupos diferentes (coincidentemente os dois mineiros caíram ambos na chave D). Chegando à metade desta primeira fase oficial da competição sul-americana, as equipes se encontram em situações diferentes dentro de suas disputas.



Os dois últimos campeões, Palmeiras e Flamengo, por exemplo, estão 100% na Libertadores após três rodadas e muito perto de se garantirem no mata-mata. Por outro lado, o América-MG tem apenas um ponto, e pode ser eliminado já no próximo jogo. Por isso, a GOAL te mostra como está cada um dos brasileiros do torneio.

PALMEIRAS

Divulgação Twitter Conmebol

O atual bicampeão da Libertadores está tranquilo. Além de líder de seu grupo A com 100% de aproveitamento, o time de Abel Ferreira tem um bom saldo de 13 gols (15 marcados e apenas dois sofridos) até aqui. Disputando contra Deportivo Táchira, Emelec e Independiente Petrolero, o Verdão pode se garantir nas oitavas de final do torneio já na próxima rodada.



Com cinco cinco pontos de vantagem em relação ao Deportivo Táchira, segundo colocado, e com sete de Emelec, o Palmeiras precisa de muito pouco para confirmar a vaga no mata-mata. Caso ganhe do Petrolero fora de casa, o time brasileiro já estará nas oitavas.

Próximos jogos do Palmeiras:



4ª rodada: Independiente Petrolero x Palmeiras - 3 de maio

Independiente Petrolero x Palmeiras - 3 de maio 5ª rodada: Palmeiras x Emelec - 18 de maio

Palmeiras x Emelec - 18 de maio 6ª rodada: Palmeiras x Deportivo Táchira - 24 de maio

ATHLETICO-PR

Getty Images

Vice-líder do grupo B com quatro pontos, três atrás do Libertad, o Furacão ainda tem chão antes de ficar tranquilo em relação à classificação. São dois pontos de vantagem em relação ao Caracas e ao The Strongest, em um grupo que segue bem aberto para as próximas rodadas.

Próximos jogos do Athletico-PR:



4ª rodada: The Strongest x Athletico-PR - 3 de maio

The Strongest x Athletico-PR - 3 de maio 5ª rodada: Athletico-PR x Libertad - 18 de maio

Athletico-PR x Libertad - 18 de maio 6ª rodada: Athletico-PR x Caracas - 26 de maio

RED BULL BRAGANTINO

Getty Images

O Massa Bruta vive uma situação semelhante ao Athletico-PR. Vice-líder de seu grupo C, a equipe também tem quatro pontos contra sete do líder, no entanto, os brasileiros estão empatados com o Nacional, enquanto o Vélez tem apenas um ponto e um caminho mais difícil.



Apesar de ainda estar aberto, esse grupo tem praticamente três times brigando pelas duas vagas nas oitavas, já que as chances do Vez são bem baixas.

Próximos jogos do Red Bull Bragantino:



4ª rodada: Bragantino x Vélez - 5 de maio

Bragantino x Vélez - 5 de maio 5ª rodada: Bragantino x Estudiantes - 17 de maio

Bragantino x Estudiantes - 17 de maio 6ª rodada: Nacional x Bragantino - 24 de maio

ATLÉTICO-MG E AMÉRICA-MG

Pedro Souza / Atlético-MG

Os dois brasileiros que dividem o grupo D estão em situações bastante distintas. O Galo, segundo colocado com cinco pontos - mesma pontuação do líder Independiente del Valle -, ainda está muito vivo e com chances claras de classificação, enquanto o Coelho joga a vida na próxima rodada.



Com apenas um ponto ganho - três a menos do que o Tolima, terceiro colocado -, o América-MG, caso seja derrotado no clássico mineiro da quarta rodada, já estará praticamente eliminado na fase de grupos.

Próximos jogos do Atlético-MG:



4ª rodada: América-MG x Atlético-MG - 3 de maio

América-MG x Atlético-MG - 3 de maio 5ª rodada: Atlético-MG x Independiente del Valle - 19 de maio

Atlético-MG x Independiente del Valle - 19 de maio 6ª rodada: Atlético-MG x Tolima - 25 de maio

Próximos jogos do América-MG

4ª rodada: América-MG x Atlético-MG - 3 de maio

América-MG x Atlético-MG - 3 de maio 5ª rodada: Tolima x América-MG - 18 de maio

Tolima x América-MG - 18 de maio 6ª rodada: Independiente del Valle x América-MG - 25 de maio

CORINTHIANS

Getty Images

O grupo do Timão - o mais equilibrado até aqui - é o único que não encerrou a terceira rodada, uma vez que Deportivo Cali e Always Ready se enfrentam às 23h (de Brasília) desta quinta-feira (28). No entanto, o Alvinegro vai chegar à metade da fase de grupos na zona de classificação.



Com seis pontos conquistados, o Corinthians vê os dois times que o seguem com três pontos - mesma quantidade do Boca Juniors, lanterna da chave - se enfrentarem em confronto direto. No entanto, nessa terceira rodada, apenas um dos dois pode somar três pontos e igualar a pontuação do Timão, que vê o empate como melhor opção, já que os rivais somariam um ponto cada, mantendo os brasileiros isolados no topo.

Próximos jogos do Corinthians:



4ª rodada: Deportivo Cali x Corinthians - 4 de maio

Deportivo Cali x Corinthians - 4 de maio 5ª rodada: Boca Juniors x Corinthians 17 de maio

Boca Juniors x Corinthians 17 de maio 6ª rodada: Corinthians x Always Ready - 26 de maio

FORTALEZA

Getty Images

Em um grupo F com pontuações curiosas, o Fortaleza jogará uma "final" na quarta rodada da fase de grupos.



Neste momento, River Plate é o líder com nove pontos, o Colo-Colo vice com seis, Fortaleza terceiro colocado com três pontos e o Alianza Lima lanterna com zero, e duas definições podem sair já na próxima rodada.



O Leão vai jogar contra o River e, caso perca, os argentinos já vão garantir uma das duas vagas do grupo nas oitavas de final. E, caso o Colo-Colo vença o Alianza Lima, estará em vantagem na disputa pela outra. Assim, o Fortaleza precisará ganhar os dois jogos restantes, e também torcer para que os chilenos não pontuem mais para tentar a vaga, que, ainda assim, seria decidida nos critérios de desempate.

Mais artigos abaixo

Próximos jogos do Fortaleza:



4ª rodada: Fortaleza x River Plate - 5 de maio

Fortaleza x River Plate - 5 de maio 5ª rodada: Alianza Lima x Fortaleza - 18 de maio

Alianza Lima x Fortaleza - 18 de maio 6ª rodada: Colo-Colo x Fortaleza - 25 de maio

FLAMENGO

Divulgação Conmebol

Junto com o Palmeiras, o Rubro-Negro é o outro brasileiro mais tranquilo na fase de grupos, mesmo que não dependa apenas de si mesmo para se classificar já na quarta rodada. Também líder com 100% de aproveitamento, os cariocas vêm o Talleres com seis pontos na vice-liderança, Universidad Católica com três na terceira posição, e Sporting Cristal zerado na lanterna.



Assim, no confronto direto contra o Talleres na próxima rodada, caso ganhe e veja o Universidad Católica tropeçar contra o lanterna, o Flamengo estará garantido nas oitavas de final. Caso um dos critérios não se cumpra, a decisão será adiada.

Próximos jogos do Flamengo: