Copa Sul-Americana 2022: artilharia, garçons e classificação completa

Segunda maior competição de clubes da América do Sul, a Copa Sul-Americana segue a topo vapor com a disputa dos jogos da fase de grupos, com sete times brasileiros classificados.

Assim como na edição passada, na fase de grupos, apenas o primeiro colocado avança para a disputa do mata-mata, que recebe os terceiros colocados da fase de grupos da Copa Libertadores.

Augustín Álvarez e Jesús Trindade, do Peñarol, foram o artilheiro e o jogador que mais deu assistências, respetivamente, na edição passada. O time uruguaio foi semifinalista da competição.

Veja, abaixo, os artilheiros e garçons da Sula de 2022.

Copa Sul-Americana 2022: quem lidera a artilharia?

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Bernardo Cuesta Melgar 4 4 2 Cristian Techera Ayacucho 3 4 =2 Facundo Suárez Oriente Petrolero 3 4 4 Élton Cuiabá 2 2 =4 Gonzalo Matriani Barcelona de Guayaquil 2 1 =4 Alexis Blanco Sport Boys 2 2 =4 Kevin Mina Guabirá 2 2 =4 Adrián Ramos America de Cali 2 2 =4 Luciano Pons Independiente Medelín 2 3 =4 Hernán Rivero Montevideo Wanderers 2 3 =4 Mauro da Luz 9 de Outubro 2 3 =4 Alexander Alvarado LDU Quito 2 4 =4 Miguel Borja Junior Barranquilla 2 4 =4 Yohan Cumaná Deportivo La Guaira 2 4 =4 Nicolás Sosa River Plate-URU 2 4

Copa Sul-Americana 2022: quem lidera em assistências?

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Taison Internacional 2 1 =1 Rodolfo Rotondi Defensa y Justicia 2 2 =1 Jorginho Atlético-GO 2 2 =1 Luciano Pons Independiente de Medelín 2 3 =1 Danny Luna 9 de Outubro 2 3 =1 Jovanny Bolívar Deportivo La Guaira 2 4 =1 Ezequiel Aranda General Caballero 2 4 =1 Freddy Hinestroza Junior Barranquilla 2 4

Atualizado em 14 de abril de 2022, às 11h22(de Brasília).

Copa Sul-Americana 2022: Classificação dos grupos

Copa Sul-Americana 2022: datas dos jogos

Fase de Grupos

1ª rodada: 5, 6 e 7 de abril

2ª rodada: 12, 13 e 14 de abril

3ª rodada: 26, 27 e 28 de abril

4ª rodada: 3, 4 e 5 de maio

5ª rodada: 17, 18 e 19 de maio

6ª rodada: 24, 25 e 26 de maio

Oitavas de final

Ida: 28, 29 e 30 de junho

Volta: 5, 6 e 7 de julho

Quartas de final

Ida: 2, 3 e 4 de agosto

Volta: 9, 10 e 11 de agosto

Ida: 30 e 31 de agosto e 1 de setembro

Volta: 6, 7 e 8 de setembro

Final

Jogo único: 1 de outubro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília-DF, Brasil

Quem foi o artilheiro da Copa Sul-Americana de 2021?

O artilheiro da Copa Sul-Americana 2021 foi o atacante Augustín Álvarez, do Peñarol. Na competição, o atacante marcou 10 gols em 14 partidas disputadas.

Quem foi o garçom da Copa Sul-Americana de 2021?

O garçom da Copa Sul-Americana foi Jesús Trindade, meio-campista do Peñarol. Na ocasião, o meia deu seis passes para gol em 14 partidas.