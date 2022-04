Brasileirão Série A: Os artilheiros e garçons da temporada 2022

O Brasileirão Série A voltou com força total em 2022! Depois do término dos Estaduais, as equipes voltam as atenções para o ínicio do campeonato nacional e lidam com a intensa sequência de jogos, na qual os goleadores e os especialistas em assistências (também conhecidos por 'garçons') serão fundamentais para uma boa campanha na temporadada, de olho na classificação à Libertadores e, claro, pelo título da edição 2022.

Depois de Hulk, do Atlético-MG, em 2021, quem vai balançar as redes neste ano? E quem vai superar Gustavo Scarpa, do Palmeiras, como líder em assistências do futebol brasileiro?

Confira como está a artilharia na edição 2022, e também como as duas listas terminaram na temporada de 2021, que terminou em dezembro.

Artilharia - Campeonato Brasileiro 2022