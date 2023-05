Fluminense x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa do Brasil

Clássico carioca será disputado nesta terça-feira (16), no Maracanã; veja como acompanhar na TV

Em confronto inédito na história da Copa do Brasil, Fluminense e Flamengo entram em campo na noite desta terça-feira (16), a partir das 21h (de Brasília), no Estádio do Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, do Premiere, no pay-per-view, e no streaming Globoplay. O duelo terá a narração de Luiz Carlos Jr, acompanhado pelos comentaristas Ledio Carmona e Pedrinho.

Embalado com duas vitórias seguidas no Brasileirão, o Fluminense volta a sua atenção para as oitavas de final da Copa do Brasil. Na terceira fase do torneio, a equipe eliminou o Paysandu por 6 a 0 no agregado. Para o confronto, o técnico Fernando Diniz pode ter os retornos de Samuel e Martinelli.

Já o Flamengo, que eliminou o Maringá por 8 a 4 no placar agregado na terceira fase, vem de vitória sobre o Bahia por 3 a 2 na última rodada do Campeonato Brasileiro, mas chega pressionado após não apresentar desempenhos convincentes nos últimos jogos.

Depois de substituir Cebolinha, Matheus França e Thiago Maia no intervalo do jogo contra o Bahia, Sampaoli trata como dúvida a presença do trio no meio da semana. Pedro também é uma incógnita. Por ouro lado, Filipe Luís, Gerson e Varela podem voltar a ficar à disposição.

Em 443 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 161 vitórias, contra 141 do Fluminense, além de 141 empates. No mais recente confronto válido pela final do Campeonato Carioca de 2023, o Tricolor conquistou a vitória com um placar agregado de 4 a 3.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Lima, Paulo Henrique Ganso; John Kennedy, John Arias e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Flamengo: Santos; Wesley (Varela), Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson (Thiago Maia), Arrascaeta; Cebolinha (Matheus França), Gabi, Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

Desfalques

Fluminense

Alexsander e Keno seguem no departamento médico, enquanto Lelê e Thiago Santos já entraram em campo na Copa do Brasil . Vitor Mendes, citado na Operação Penalidade Máxima, está afastado.

Flamengo

Matheus Cunha e David Luiz são desfalques certos.

