Copa do Brasil 2023: os artilheiros e garçons da edição

Veja quem são os goleadores e os líderes em assistências para gols na competição mais democrática do futebol brasileiro

O torneio mais democrático do Brasil já deu o pontapé inicial para a edição 2023: passado o Carnaval, as equipes já entram em campo para a Copa do Brasil deste ano, entre as grandes que miram o título, e as pequenas, sonhando em ser a surpresa da vez e de olho no polpudo prêmio em dinheiro que pode chegar com a classificação às fases seguintes.

É também uma oportunidade para alguns talentos mostrarem seu valor, do goleiro ao atacante, e saírem reconhecidos pelo país afora. Quem será o artilheiro desconhecido da vez? Ou o criador de gols que vai decidir em favor da 'zebra' deste ano? É uma resposta que será conhecida conforme as fases forem avançando nesta Copa.

Confira a seguir quem são os artilheiros e líderes em assistências desta edição.

Artilharia - Copa do Brasil 2023

POS. JOGADOR TIME GOLS PARTIDAS 1 Lorran Nova Mutum 3 1 2 Felipinho Oliveira Nova Mutum 1 1 =2 Júnior Dutra Londrina 1 1 =2 Felipe Vieira Londrina 1 1 =2 Peu Marcílio Dias 1 1 =2 Sandro Volta Redonda 1 1 =2 Dudu Volta Redonda 1 1 =2 Lelê Volta Redonda 1 1 =2 Ronald Falcon 1 1 =2 Allan Rosário São Raimundo-RR 1 1 =2 Tavinho São Raimundo-RR 1 1 =2 Iury Castilho Cuiabá 1 1

Passes para gols - Copa do Brasil 2023

POS. JOGADOR TIME ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Julinho Marcílio Dias 1 1 =1 Sorriso Falcon 1 1 =1 Kanté São Raimundo-RR 1 1 =1 Lua Sao Raimundo-RR 1 1 =1 Ceppelini Cuiabá 1 1

Última atualização em 22 de fevereiro de 2023, às 19h27 (de Brasília).

Quem foi o artilheiro da Copa do Brasil de 2022?

Fluminense

Artilheiro máximo do futebol brasileiro em 2022, o argentino Germán Cano, do Fluminense, dividiu o posto mais alto da artilharia da Copa do Brasil com Giuliano, do Corinthians: cada um marcou cinco gols na competição.

Quem foi o garçom da Copa do Brasil 2022?

Getty Images

Oito jogadores diferentes deram três assistências cada um na última Copa do Brasil, são eles: Rodinei (Flamengo), Éverton Ribeiro (Flamengo), Khellven (Athletico-PR), Pedro Rocha (Athletico-PR), Patric (América-MG), Renato Augusto (Corinthians), Luiz Fernando (Atlético-GO) e Igor Vinícius (São Paulo).