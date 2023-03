Flamengo x Fluminense: quem venceu mais, artilharia e curiosidades do Fla-Flu

Confira o histórico, os goleadores e outros números que cercam o grande clássico carioca!

Um dos grandes e mais marcantes clássicos do Brasil, o Fla-Flu soma mais de 400 partidas jogadas em toda a história das duas equipes. O primeiro aconteceu há mais de um século, em 7 de julho de 1912, com vitória do Fluminense por 3 a 2, e o mais recente terminou com vitória tricolor pelo Brasileirão de 2022.

A GOAL te mostra, a seguir, quem leva a melhor no clássico, quantos foram os jogos e tudo sobre o Fla-Flu.

Quem venceu mais Fla-Flus na história?

Gilvan de Souza / Flamengo / Divulgação

Flamengo e Fluminense duelaram em 440 oportunidades, com a equipe da Gávea tendo uma ligeira vantagem sobre o rival: foram 160 vitórias do Flamengo, 141 empates e 139 vitórias do Fluminense. Já quanto ao número de gols, foram 634 bolas na rede em favor do Rubro-Negro, contra 580 para o Tricolor.

Considerando apenas o Campeonato Carioca, foram 261 confrontos até o momento, com 94 vitórias do Fla e 81 do Flu, além de 86 empates.

Como foi o último Fla-Flu?

O duelo mais recente aconteceu em setembro de 2022, pela 27ª rodada do Brasileirão daquele ano. Quem levou a melhor foi o lado tricolor, com vitória por 2 a 1. Ganso e Nathan fizeram os gols do Flu e Gabigol descontou para os rubro-negros no final.

Qual foi a maior goleada em um Fla-Flu?

Com mais de 100 anos de história, o que não falta é placar elástico quando Fla e Flu entram em campo. E, mais uma vez, a maior goleada no clássico é favorável ao time da Gávea.

Em 10 de junho de 1945, o Tricolor foi derrotado por 7 a 0 na disputa pelo Torneio Municipal, em São Januário. Pirilo estava inspirado no dia e foi o grande artilheiro do jogo com quatro gols marcados. Tião ainda fez dois, enquanto Adilson, um.

Fla-Flu: a despedida de Zico

Dia 2 de dezembro de 1989. Os torcedores do Flamengo guardam com carinho a data que marcou a despedida de Zico com a camisa 10 do clube. E para se tornar ainda mais inesquecível e especial, o rival foi justamente o Fluminense.

No Estádio Municipal de Juiz de Fora, pelo Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro aplicou uma goleada de 5 a 0, com gols de Zico, Renato, Luís Carlos, Uidemar e Bujica.

No total, Zico balançou as redes em 728 oportunidades em 1132 jogos disputados, dos quais 89 foram pela seleção brasileira (67 gols).

Os maiores artilheiros do Fla-Flu

O clássico Fla-Flu coleciona uma lista extensa de goleadores. Porém, apenas um pode se orgulhar de ocupar o topo: Zico . Durante as décadas de 70 e 80, o Galinho foi o grande problema da torcida Tricolor, registrando uma média de 0,43 gols por partida diante do Fluminense.