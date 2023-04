Brasileirão Série A: Os artilheiros e garçons da temporada 2023

Confira os artilheiros e garçons do Brasileirão Série A de 2023

Depois da disputa dos campeonatos estaduais, o Campeonato Brasileiro da Série A de 2023 está de volta para mais uma temporada. Entre as emoções pela corrida pelo título, o torneio promete uma briga nunca vista na história por vagas na Copa Libertadores, Sul-Americana e a permanência na primeira divisão nacional.

Em 2022, após o fim das 38 rodadas, o Palmeiras foi o grande campeão do torneio, com 81 pontos conquistados. Mesmo assim, foi o atacante Germán Cano, do Fluminense, que terminou como artilheiro da temporada. Mas quem será o goleador em 2023?

Abaixo, a GOAL destaca todas as estatísticas da competição.

Artilharia - Campeonato Brasileiro 2023

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Germán Cano Fluminense 1 1 =1 John Kennedy Fluminense 1 1 =1 Lelê Fluminense 1 1 =1 Endrick Palmeiras 1 1 =1 José "Flaco" López Palmeiras 1 1 =1 Raniele Cuiabá 1 1 =1 Tiquinho Soares Botafogo 1 1 =1 Jonathan Calleri São Paulo 1 1 =1 Everaldo Bahia 1 1 =1 Pedro Henrique Athletico 1 1

Passes para gols - Campeonato Brasileiro 2023

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Dudu Palmeiras 1 1 =1 Vanderlan Palmeiras 1 1 =1 Ganso Fluminense 1 1 =1 Lelê Fluminense 1 1 =1 Samuel Xavier Fluminense 1 1 =1 Jonathan Cafu Cuiabá 1 1 =1 Carlos Eduardo Botafogo 1 1 =1 Luciano São Paulo 1 1 =1 Thaciano Bahia 1 1 =1 Pablo Athletico 1 1

Atualizada em: 15 de abril de 2023, às 19h27 (de Brasília)

Quem foi o artilheiro do Brasileirão 2022?

Com sete gols a mais que Pedro Raúl, do Goiás, na segunda colocação, o atacante Germán Cano foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A em 2022. Na ocasião, o argentino marcou 26 gols com a camisa do Fluminense em 38 partidas.

Como resultado, o jogador se tornou o estrangeiro com mais gols em uma única edição da competição, além de se tornar o maior artilheiro de uma época do Brasileirão na era dos pontos corridos.

Quem foi o líder em assistências do Brasileirão 2022?

Assim como na edição de 2021, o meio-campista Gustavo Scarpa, do Palmeiras, foi o líder de assistências, com 12 passes para gol em 35 partidas.