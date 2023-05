Flamengo faz nova consulta por Allan, e Atlético-MG espera proposta formal para se manifestar

Clube mineiro não descarta negociar o jogador, mas não vai facilitar uma possível negociação

O Flamengo fez uma nova consulta ao Atlético-MG para saber as condições de um possível negócio pelo volante Allan. As conversas, contudo, ainda não tiveram um avanço, como soube a GOAL. A busca pelo atleta é um pedido do técnico Jorge Sampaoli, com quem trabalhou entre 2020 e 2021 no próprio time mineiro.

GOAL apurou que o time Rubro-Negro fez contato diretamente com a diretoria do Galo, sem envolver o estafe do jogador. Com contrato na Cidade do Galo até 31 de dezembro de 2025, Allan já havia recebido uma consulta do Flamengo no início da temporada, em fevereiro deste ano. Na ocasião, porém, os mineiros descartaram a saída do volante. Recentemente, a diretoria atleticana procurou os representantes do atleta com o intuito de renovar o vínculo, concedendo inclusive um aumento salarial. As tratativas ainda não tiveram um avanço.

Além do Flamengo, o Palmeiras demonstrou interesse na contratação de Allan recentemente. Os paulistas sinalizaram com uma proposta de € 11 milhões (R$ 59 milhões na cotação atual) pelo atleta, em março deste ano. Porém, o Atlético-MG exigiu € 15 milhões (R$ 80,35 milhões) à época pela negociação. A pedida dos mineiros foi considerada alta, e o Verdão desistiu do negócio.

O Galo não define valor para abrir uma possível negociação, mas promete não facilitar, especialmente por se tratar de um rival direto no futebol brasileiro. O clube mineiro aguarda uma proposta formal para se manifestar oficialmente. Allan custou € 3,5 milhões aos cofres do Atlético, vindo do Liverpool, em janeiro de 2020.

Allan não entra em campo desde 15 de março passado, quando sofreu uma fratura por estresse na região da coluna. O meio-campista ainda não tem previsão para retorno aos gramados. Na atual temporada, ele fez oito partidas pelo Atlético-MG, somando 579 minutos em campo.

A informação sobre o interesse mais recente do Flamengo pelo volante Allan foi inicialmente divulgada pelo jornalista Benjamin Back e confirmada pela reportagem da GOAL.