Atlético-MG descarta venda de Allan no mercado

Flamengo e Palmeiras cogitaram investida pelo meio-campista, mas o Galo não pretende liberá-lo no mercado da bola

O Atlético-MG não pretende se desfazer do volante Allan no mercado da bola do futebol brasileiro, como soube a GOAL. O Flamengo mostrou interesse no jogador recentemente, estudando uma proposta de €10 milhões (R$ 55,2 milhões na cotação atual), de acordo com o Uol, e o Palmeiras tentou a contratação do volante ainda em janeiro, antes da definição da venda de Danilo ao Nottingham Forest, da Inglaterra, conforme apurado pela reportagem. O Fla até cogita a contratação de um volante, conforme apurado pela GOAL. No entanto, ainda não definiu um alvo para a posição.

Embora viva um momento delicado financeiramente — a segunda parcela do 13º salário do elenco e a imagem, vencida em 20 de janeiro passado, não foram pagas —, o clube de Belo Horizonte não pretende negociar o meio-campista nesta janela de transferências do futebol brasileiro.

Há o desejo de segurar o atleta de 25 anos na Cidade do Galo na atual temporada. Ele é tratado como um dos pilares do meio de campo do time comandado por Eduardo Coudet. A saída do volante está totalmente descartada neste momento.

O Atlético-MG pretende segurar o jogador, que tem contrato com o clube até 31 de dezembro de 2025. A saída do atleta da Cidade do Galo não acontecerá na atual janela de transferências, exceto que haja uma proposta considerada irrecusável do exterior.

Ainda há outro empecilho para uma eventual venda de Allan. O agente André Cury bloqueou os valores das negociações de três atletas do elenco atleticano em janeiro de 2022 — além do volante, o lateral direito Guga (negociado com o Fluminense) e o lateral esquerdo Guilherme Arana. Em uma eventual negociação do meio-campista, o Atlético-MG teria que repassar parte do valor ao empresário de futebol.

Allan foi contratado pelo Galo em janeiro de 2020 por €3,5 milhões (R$ 19,38 milhões na cotação atual). O meio-campista teve o vínculo renovado em março de 2022, assinando até o fim de 2025. Na atual temporada, ele fez quatro partidas, somando 299 minutos em campo. Todas as atuações foram pelo Campeonato Mineiro.