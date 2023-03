Atlético avalia valorização de Allan em novo contrato após 'não' ao Palmeiras

Volante de 26 anos tem contrato na Cidade do Galo até dezembro de 2025 e teve proposta de cerca de € 11 milhões do Palmeiras

O Atlético-MG estuda uma proposta de renovação contratual para o volante Allan, que tem vínculo com o clube até 31 de dezembro de 2025. A ideia é valorizar o jogador, que recebeu uma proposta do Palmeiras para deixar a Cidade do Galo, como soube a GOAL.

O desejo do Galo é oferecer uma valorização salarial ao atlta para que ele não cogite a ida à Academia de Futebol no atual mercado da bola — ele recebe cerca de R$ 5 milhões por ano no atual compromisso. Já houve uma conversa sobre o tema, mas ainda em estágio muito inicial.

A única sinalização de proposta do Palmeiras até o momento foi de cerca de € 11 milhões (R$ 61,1 milhões na cotação atual). Detentores de 70% dos direitos econômicos — os outros 30% pertencem ao próprio atleta —, os mineiros teriam direito a € 7,7 milhões (R$ 42,77 milhões) do negócio. O valor é considerado baixo na Cidade do Galo, e a oferta foi recusada.

Hoje, o Atlético-MG pede € 15 milhões (R$ 83,32 milhões) para abrir conversas sobre uma saída de Allan no mercado da bola. O clube ainda acredita que pode negociá-lo para o exterior por este valor a partir de julho.

Allan é tratado como peça fundamental no elenco comandado por Eduardo Coudet. O técnico argentino não gostaria que o atleta fosse negociado. O volante fez sete partidas sob o comando do estrangeiro, somando 566 minutos na temporada. Ele não fez gols ou deu assistências.