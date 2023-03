Palmeiras prepara oferta por Allan; Atlético-MG quer mais de € 15 milhões

Verdão sinalizou com proposta inicial de € 9 milhões pelo volante de 25 anos, mas o Galo descarta negociá-lo por este valor

O Palmeiras prepara uma oferta pela contratação de Allan, volante do Atlético-MG. Os mineiros, no entanto, querem começar a conversar com uma proposta a partir de € 15 milhões (R$ 82,82 milhões na cotação atual), como soube a GOAL. O Galo acredita que só um interessado do exterior será capaz de pagar o valor desejado.

Dono de 70% dos direitos econômicos, o clube de Belo Horizonte não pretende se desfazer do meio-campista, que completou 26 anos na última sexta-feira (3). O próprio volante é dono da outra fatia — 30% — dos direitos econômicos.

A primeira oferta do Palmeiras por Allan era de € 9 milhões (R$ 49,7 milhões), mas os mineiros descartaram a oferta e disseram que só liberam o jogador para uma proposta do exterior.

O diretor de futebol Rodrigo Caetano reforça constantemente o desejo de manutenção do atleta na Cidade do Galo. Nesse sábado (4), após a vitória por 3 a 0 sobre o Democrata/GV, o executivo disse que não deseja negociá-lo no mercado da bola.

"Eu não quero e não tenho condição de cravar nada. Conversei com o Allan, ele está feliz aqui. De forma oficial, nenhuma proposta oficial. Eu posso responder pelo departamento de futebol, mas o Atlético não é só o departamento de futebol, há outros dirigentes e líderes. Mas não passa pela minha cabeça e nem do Chacho perder o Allan", afirmou o dirigente.

Esta não é a primeira vez que um clube do futebol brasileiro demonstra interesse na aquisição de Allan. O Flamengo também demonstrou o desejo de contratá-lo, mas a saída foi vetada pelo clube.

Allan disputou seis partidas pelo Atlético-MG em 2023, com 479 minutos em campo. O volante é considerado titular absoluto do time comandado por Eduardo Coudet.