Atlético-MG recusa proposta do Palmeiras de € 11 milhões por Allan

Dono de 70% dos direitos econômicos, Galo reforça o desejo de receber € 15 milhões pela saída do volante de 26 anos

O Atlético-MG recusou a proposta do Palmeiras pela compra do volante Allan no mercado da bola. Os paulistas apresentaram uma oferta de cerca de € 11 milhões (R$ 60,3 milhões na cotação atual) pela aquisição do jogador, mas a investida foi rechaçada, como soube a GOAL. Os mineiros não querem negociá-lo com um clube do país.

A oferta formal chegou à Cidade do Galo no início desta semana e foi prontamente recusada — o Palmeiras ainda não se movimentou para apresentar um novo valor. O clube quer mais de € 15 milhões (R$ 82,2 milhões) para negociá-lo com um concorrente do futebol brasileiro.

O Galo é detentor de 70% dos direitos econômicos do volante de 26 anos e não tem a intenção de vendê-lo para outro clube do Brasil. Há a promessa de que seria aceita uma oferta vinda do exterior — especialmente da Europa — a partir de julho deste ano.

O Atlético-MG tem direito a 70% de uma futura venda. No valor oferecido pelo Palmeiras, o Galo ficaria com cerca de € 7,7 milhões (R$ 42,2 milhões). Na pedida feita aos paulistas, os mineiros embolsariam € 10,5 milhões (R$ 57,5 milhões).

Allan tem contrato com o Atlético-MG até 31 de dezembro de 2025. Esta não é a primeira vez que há um interessado do Brasil em contratá-lo. Às vésperas do carnaval, o Flamengo também tentou um acordo, mas não obteve resposta positiva.

Allan disputou seis partidas pelo Atlético-MG em 2023, com 479 minutos em campo. O volante é considerado titular absoluto do time comandado por Eduardo Coudet.