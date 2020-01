Reforços do Flamengo para 2020: Lateral argentino pode chegar

Fique por dentro das contratações, especulações e saídas do atual campeão brasileiro e da Libertadores para o próximo ano

O começou o ano de 2019 cheio de reforços e colheu os frutos ao longo do ano, sagrando-se campeão da e do Campeonato Brasileiro. Para 2020, diretoria e torcedores esperam um cenário semelhante, mantendo os nomes que estão no clube e também contratando outros jogadores para que a temporada seja novamente com conquistas e bom desempenho dentro de campo.

O sucesso da equipe gera mais receita, interesse e visibilidade. Porém, faz com que o mercado internacional se volte com força para a Gávea. Há algumas incógnitas em campo e até no banco de reservas.

Abaixo, a Goal elenca quem são os reforços já confirmados, quais jogadores deixaram o clube, além de negociações em andamento e rumores sobre o futuro do elenco, confira!

Quais são as contratações confirmadas do Flamengo para 2020?

O Fla já começa o planejamento para 2020 a todo vapor, e alguns nomes estão sendo confirmados como reforços para a temporada que vem! Confira:

Pedro Rocha : Segundo o GloboEsporte, o atacante que surgiu muito bem no Grêmio e teve um 2019 infeliz no Cruzeiro é um dos primeiros reforços confirmados para o Flamengo em 2020 . O atacante chegará por empréstimo do Spartak, da , e será apresentado após o . Paulo Pelaipe, dirigente do Fla, confirmou a informação, de acordo com o comentarista Paulo Vinícius Coelho.

: Segundo o GloboEsporte, o atacante que surgiu muito bem no Grêmio e teve um 2019 infeliz no Cruzeiro é um dos primeiros reforços confirmados para o Flamengo em 2020 . O atacante chegará por empréstimo do Spartak, da , e será apresentado após o . Paulo Pelaipe, dirigente do Fla, confirmou a informação, de acordo com o comentarista Paulo Vinícius Coelho. Thiago : Revelação do Náutico, Thiago se tornou o primeiro reforço oficial do Fla para 2020 . O atacante de 18 anos joga pelos lados de campo e marcou sete gols com a camisa do Timbu em 2019. O atleta chega para compor o sub-20 e deve ganhar oportunidades no .

: Revelação do Náutico, Thiago se tornou o primeiro reforço oficial do Fla para 2020 . O atacante de 18 anos joga pelos lados de campo e marcou sete gols com a camisa do Timbu em 2019. O atleta chega para compor o sub-20 e deve ganhar oportunidades no . Gustavo Henrique : Segundo o Globo Esporte e o UOL Esporte , o zagueiro disse "sim" ao Flamengo e será o novo reforço do , com contrato de quatro anos. Atualmente no , o defensor já declarou em entrevista que não fica no Alvinegro Praiano . O defensor deve ser o reserva imediato na posição, com a provável saída de Rhodolfo, cujo contrato se encerra no final de dezembro.

Rumores: as contratações sonhadas pelo Flamengo

​Alguns nomes vem sido especulados como reforços para o Rubro-Negro, entre eles:

Marcelo Herrera: a última especulação do momento é o lateral-esquerdo Marcelo Herrera, do . Ofensivo, tem muita capacidade técnica, dribla bem, chega bem ao fundo e constrói jogo pelo meio, mas tem deficiências graves na marcação. De acordo com informações divulgadas na mídia argentina, o El Ciclón pede quase seis milhões de dólares pelo atleta, valor similar ao que o Flamengo pagou por Piris da Motta, outro gringo que também chegou do San Lorenzo.

a última especulação do momento é o lateral-esquerdo Marcelo Herrera, do . Ofensivo, tem muita capacidade técnica, dribla bem, chega bem ao fundo e constrói jogo pelo meio, mas tem deficiências graves na marcação. De acordo com informações divulgadas na mídia argentina, o El Ciclón pede quase seis milhões de dólares pelo atleta, valor similar ao que o Flamengo pagou por Piris da Motta, outro gringo que também chegou do San Lorenzo. Hatem Ben Arfa : segundo o jornal francês L'Équipe , o treinador Jorge Jesus teria expressado seu desejo de contar com o meia francês e o Rubro-Negro estaria disputando Ben Arfa com e . Com 32 anos, o polêmico jogador é inquestionavelmente talentoso , mas nunca conseguiu se firmar de verdade em um clube. Sem time desde sua saída do , o ex-jogador do marcou nove gols e deus seis assistências na última temporada.

: segundo o jornal francês L'Équipe , o treinador Jorge Jesus teria expressado seu desejo de contar com o meia francês e o Rubro-Negro estaria disputando Ben Arfa com e . Com 32 anos, o polêmico jogador é inquestionavelmente talentoso , mas nunca conseguiu se firmar de verdade em um clube. Sem time desde sua saída do , o ex-jogador do marcou nove gols e deus seis assistências na última temporada. Pedro : um notícia que iniciou com um post "fake" no Twitter, a informação de que o atacante Pedro, ex-Fluminense e atualmente na Fiorentina, pode ser o novo reforço para o ataque do Flamengo ganhou força . O jogador vem sendo pouco utilizado na Viola que, segundo um repórter da La Gazzetta dello Sport , deve emprestá-lo a algum clube brasileiro.

: um notícia que iniciou com um post "fake" no Twitter, a informação de que o atacante Pedro, ex-Fluminense e atualmente na Fiorentina, pode ser o novo reforço para o ataque do Flamengo ganhou força . O jogador vem sendo pouco utilizado na Viola que, segundo um repórter da La Gazzetta dello Sport , deve emprestá-lo a algum clube brasileiro. Diego Costa : Em que pese o desejo de manter Gabigol, o Fla já está no mercado atrás de um eventual sucessor de peso para vestir a camisa 9 em 2020. A Goal já adiantou que Diego Costa é o principal alvo da diretoria. As conversas, aliás, já foram iniciadas. Filipe Luís, que jogou durante vários anos com o brasileiro naturalizado espanhol no e também no , foi o responsável por intermediar os primeiros contatos. A princípio, o atacante mostrou vontade em retornar ao para defender o Rubro-Negro.

: Em que pese o desejo de manter Gabigol, o Fla já está no mercado atrás de um eventual sucessor de peso para vestir a camisa 9 em 2020. A Goal já adiantou que Diego Costa é o principal alvo da diretoria. As conversas, aliás, já foram iniciadas. Filipe Luís, que jogou durante vários anos com o brasileiro naturalizado espanhol no e também no , foi o responsável por intermediar os primeiros contatos. A princípio, o atacante mostrou vontade em retornar ao para defender o Rubro-Negro. Cavani: Com contrato até julho com o PSG, Edinson Cavani é um dos nomes monitorados pela cúpula do Flameng o para a vaga de Gabriel Barbosa, que encerra o vínculo de empréstimo em 31 de dezembro.

Com contrato até julho com o PSG, Edinson Cavani é um dos nomes monitorados pela cúpula do Flameng o para a vaga de Gabriel Barbosa, que encerra o vínculo de empréstimo em 31 de dezembro. Caio Henrique : De acordo com o UOL Esporte , o Flamengo tem interesse no polivalente Caio Henrique, jogador que teve bom ano em 2019 atuando pelo . O Fla estaria sondando o Atlético de Madrid, que possui os direitos econômicos do atleta. No entanto, a equipe carioca tem a forte concorrência do , já que o Imortal parece mais próximo de chegar a um acordo.

Quem pode deixar o clube em 2020?



Mesmo após grande ano, alguns jogadores podem deixar o clube. Os mais cotados para deixar o elenco são:

Gabriel Barbosa: Principal nome do setor ofensivo, com 43 gols em 56 jogos, o centroavante está emprestado ao clube. O Flamengo tenta a sua aquisição em definitivo, mas não consegue um encontro com o atleta para resolver a situação.

Bruno Henrique: O excelente desempenho em 2019 trouxe o interesse do mercado chinês. Apesar de afirmar não saber ainda sobre uma eventual investida da Ásia, O excelente desempenho em 2019 trouxe o interesse do mercado chinês. Apesar de afirmar não saber ainda sobre uma eventual investida da Ásia, o atacante desconversou sobre a situação em entrevista.

Rodinei : fora dos planos da diretoria do Fla para 2020, o lateral-direito de 27 anos irá deixar a equipe carioca: ele foi emprestado ao , que conta com o diretor de futebol Rodrigo Caetano, o mesmo que o levou para o Flamengo.

João Lucas: O lateral tem contrato de empréstimo encaminhado com o Sport, conforme confirmado pelo presidente do Leão. O lateral chegou no Flamengo como aposta após ter sido destaque no , ele fez seis partidas pelo clube carioca. O empréstimo é de um ano com valores fixados para eventual aquisição.

Renovações: manutenção de um elenco já histórico

Entre idas e vindas, o Flamengo também trabalha para manter boa parte dos jogadores que participaram deste 2019 já histórico.

Antes do elenco embarcar para o Qatar, para a disputa do Mundial de Clubes, Ribeiro foi o primeiro a sacramentar uma renovação: o novo vínculo do camisa 7 agora vai até 2023.

Outros que estão próximos de terem contrato renovado são: Diego Alves (goleiro), Diego Ribas (meio-campista) e Willian Arão (meio-campista).

