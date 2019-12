Pedro, ex-Fluminense, vai mesmo trocar a Fiorentina pelo Flamengo?

História começou com um tuíte "fake", mas pode ter um fundo de verdade, com o clube rubro-negro interessado no jogador

Uma informação que começou como "fake" na noite deste sábado (7) passou a ganhar força e a agitar a torcida do : o atacante Pedro, hoje na , poderia ser emprestado ao em 2020.

Tudo inicou com um tuíte fake de alguém se passando pelo jornalista italiano Gianni Barbacetto. Nele, dizia-se que Pedro estaria acertando o seu retorno ao futebol brasileiro, mais precisamente ao Flamengo.

Flamengo do ha colpito il prestito dell'attaccante Pedro per la stagione 2020. Il giocatore sbarca in Brasile a gennaio per firmare un contratto fino alla fine della stagione! pic.twitter.com/4TSWpPGRpQ — Gianni Berceto (@giannibarbaceto) December 7, 2019

No entanto, a "brincadeira" pode ter, de fato, um fundo de verdade. Isso porque o repórter Luca Calamai, do jornal La Gazzetta dello Sport, fez uma participação na Radio Bruno Toscana e afirmou: "Pedro? Entendo que a Fiorentina está procurando um atacante. Tenho a sensação de que Pedro será enviado para jogar emprestado no Brasil. Deve ser devolvido a algum grande clube brasileiro".

Já o Yahoo Esportes noticiou neste domingo (8) que, embora não haja um acordo entre Fiorentina e Flamengo, o atacante está nos planos do Rubro-Negro.

Substituto para Gabigol?

Vale lembrar que o Flamengo trabalha com a possibilidade de ficar sem Gabigol em 2020. Apesar de ter avisado o Mengão que não pretende se reapresentar à Inter de Milão, o atacante tem deixado o seu futuro em aberto em declarações recentes.



(Foto: Getty Images)

"O que passa pela minha cabeça agora é o jogo contra o , meu ex-clube, na Vila Belmiro, onde fui muito feliz. Depois tem o Mundial. Depois disso temos tempo para sentar, conversar e resolver tudo", disse em entrevista após o jogo contra o Avaí, na quinta-feira.