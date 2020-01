Michael escolhe o Flamengo e time Rubro-Negro fica por detalhes da compra do atacante

Revelação do Campeonato Brasileiro, o jogador foi um pedido do técnico Jorge Jesus e é aposta alta do time carioca em 2020

O decidiu entrar forte na disputa por Michael, atacante do que foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro 2019. O time encaminhou uma proposta ao Esmeraldino e está perto de confirmar o jogador como reforço para 2020. A operação, no entanto, não é simples e requer alguns detalhes.

Em contato com a reportagem da Goal.com, o gestor de futebol do Goiás, Túlio Lustosa, confirmou a proposta do Rubro-Negro e explicou como a situação se desenrolou nos últimos dias.

"Inicialmente o Goiás recebeu uma sondagem vinda através do empresário, agora, o Flamengo oficializou a proposta". Disse o dirigente.

Questionado sobre a postura do clube, que deixou claro para os interessados que o jogador só saíria pela multa, ele foi direto.

"O Goiás nunca colocou o Michael a venda. Por isso, sempre falamos sobre a multa. Ele não estava a venda", completou Túlio Lustosa.

Depois de oficializar a proposta, o Flamengo recebeu uma contra-proposta do time esmeraldino e deu o ok. Agora, o Rubro-Negro aguarda os ajustes dos últimos detalhes para oficializar a compra do atacante. Internamente, o clube Rubro-Negro encara como uma proposta "excelente" para o Esmeraldino.

A negociação, que não tem sido fácil desde o início, é tratado com carinho nos bastidores do Flamengo por ser um pedido do técnico Jorge Jesus. Ele ficou encantado com Michael e colocou o atleta na lista de reforços para 2020.

O Flamengo deve desembolsar cerca de 8 milhões de euros por 80% dos direitos federativos do jogador, ganhando do na concorrência pelo atleta. O time paulista ficou bastante interessado e até enviou uma proposta, mas Michael preferiu levar o interesse do time carioca adiante. Aos 22 anos, ele deve fechar um contrato por quatro temporadas com o Rubro-Negro, com os vencimentos em torno de 400 mil reais.