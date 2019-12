Bruno Henrique garante estar 100% para Mundial e fala de futuro no Flamengo

O atacante despistou ao falar sobre a chance de jogar no futebol chinês, mas garantiu estar bem para o Mundial de Clubes

Bruno Henrique deu dois sustos no torcedor do . O mais recente deles, um problema físico que fez com que o atacante fosse substituído no intervalo da derrota para o Santos, na última rodada do Brasileirão 2019. A outra, a possibilidade de se transferir para o futebol chinês após uma temporada espetacular – com títulos brasileiro e de Libertadores.

Durante a cerimônia da entrega do prêmio Bola de Prata, o atacante rubro-negro tranquilizou quanto a lesão e garantiu que está 100% e com chances totais de disputar o em dezembro.

“Eu não saí com dores, viram eu (sic) com gelo ali mas a ‘carreta’ está velha precisa ter sempre manutenção. Eu nem iria jogar esse jogo, eles queriam me preservar, mas eu pedi. Eu não joguei já contra o Avaí, ficar fora de dois jogos já sente o ritmo, pedi para jogar pelo menos meio tempo para ver como eu ia estar”, afirmou à ESPN .

“O pessoal viu eu (sic) saindo com o gelo e ficou preocupado. Tenho que fazer toda a recuperação, mas não preocupa. O Bruno Henrique vai estar 100% no Mundial”, garantiu.

Já quando o assunto foi o interesse do futebol chinês em contratá-lo, Bruno desconversou.

“Não estou sabendo de nada né? Particularmente, estou muito feliz aqui no Flamengo, onde tive um ano brilhante de conquista individual e coletiva também”.

Bruno Henrique foi vice-artilheiro do Brasileirão e tem contrato com o Flamengo até 2021.