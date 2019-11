Com futuro de Gabigol indefinido, Flamengo vai atrás de Diego Costa

Por intermédio de Filipe Luís, Rubro-Negro abre conversas com o atacante que já não é unanimidade no Atlético de Madrid

O ainda sonha com a permanência em definitivo de Gabigol, mas já está no mercado atrás de um eventual sucessor de peso para vestir a camisa 9 em 2020. A Goal apurou que Diego Costa é o principal alvo da diretoria. As conversas, aliás, já foram iniciadas.

Filipe Luís, que jogou durante vários anos com o brasileiro naturalizado espanhol no e também no , foi o responsável por intermediar os primeiros contatos. A princípio, o atacante mostrou vontade em retornar ao para defender o .

Em entrevista recente ao site oficial da Copa Libertadores, o próprio lateral-esquerdo revelou que gostaria muito de reeditar a dupla com o amigo de longa data.

"Ele é o jogador ideal para o Flamengo, o estilo de jogo dele. Vai cair nas graças da torcida rapidamente, e espero estar aqui para viver esse sonho. Vai ser muito legal", destacou o veterano, no começo de outubro.

Com contrato até junho de 2021, Diego Costa está avaliado internamente pelos espanhóis – que têm interesse numa negociação – entre 20 e 30 milhões de euros (entre R$ 93 e R$ 140 milhões). É dono de um salário de aproximadamente 8 milhões de euros por temporada (R$ 37 milhões) e, nas ultimas semanas, recebeu sondagens da .

"Lógico que tenho vontade de jogar no Brasil, porque nunca joguei. Então tenho essa vontade e esse sonho. Clubes como o Flamengo, se chega o momento, se você tem essa possibilidade, você não vai dizer não. Mas você tem que estar bem, porque é time grande”, declarou o atacante de 31 anos, em setembro, em entrevista ao canal Partidazo, no YouTube.

Ídolo colchonero, Diego Costa já não é mais visto como titular absoluto no time comandado por Diego Simeone, o que pode facilitar uma transferência para o clube carioca. Na semana passada, fez uma cirurgia para corrigir um problema na hérnia de disco cervical. A previsão de retorno pode ser de até 12 semanas.

Embalado pelas premiações dos títulos da e do Campeonato Brasileiro, que, juntos, renderam cerca de R$ 125 milhões (sem o acréscimo de bonificações de patrocinadores), o Flamengo promete investir pesado em reforços, de olho numa hegemonia nacional e sul-americana. A previsão de encaixe financeiro para os próximos anos é ainda maior.

Impasse envolvendo Gabigol

Para ficar em definitivo com Gabigol, que tem contrato com a Inter de Milão até junho de 2022, o Flamengo precisa desembolsar cerca de 35 milhões de euros (R$ 164 milhões). O valor está fora da realidade do clube. Além disso, o próprio jogador ainda tem como meta voltar para o futebol europeu, onde também já representou o .