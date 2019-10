Na mira do Flamengo, Cavani já demonstrou paixão pelo Rio de Janeiro

Durante a Copa América, o jogador do PSG publicou um vídeo que mostra a bandeira do Rubro-Negro em destaque

Segundo informações do jornalista Mauro Cézar Pereira, o tem mais um grande craque mundial na mira para a temporada 2020: Edinson Cavani. O uruguaio tem contrato até 2020 com o , e embora já tenha dado prioridade ao clube francês se não chegar a um acordo poderia deixar, de graça, o Parque dos Príncipes a partir da metade do próximo ano.

Meses atrás o Flamengo chegou a abrir negociações para tentar trazer o italiano Mario Balotelli, que na época estava sem contrato. No final das contas, o jogador optou por voltar ao seu país e atualmente defende o Brescia – time da cidade onde cresceu.

Edinson Cavani tem 32 anos e ainda é visto com interesse por outros clubes da Europa – e , onde já é ídolo, costumeiramente são apontados como candidatos a terem o uruguaio. Mas se demonstrar vontade de retornar à América do Sul o Flamengo promete brigar para valer para trazê-lo.

E levando em conta a estadia de Cavani no , durante a realização da de 2019, o jogador de fato nutre admiração pelo Rio de Janeiro. Durante a competição, o atacante publicou em suas redes sociais um vídeo de exaltação à Cidade Maravilhosa em que aparecia, em destaque, uma bandeira do Flamengo.

Bandeiras dos outros grandes clubes cariocas também são vistas na sequência do vídeo, assim como uma curiosa menção ao quiosque de nome Cabanna, localizado em frente ao Hotel Copacabana Palace: uma das piadas que os uruguaios mais velhos faziam costumava a “tirar” o “Copa” do nome do tradicional bairro carioca – já que os celestes brincavam afirmando que a Copa eles levaram para as suas casas, uma referência ao título mundial de 1950 sobre o Brasil dentro do Maracanã.

Além de ter demonstrado um carinho todo especial pela Cidade Maravilhosa, Cavani também chegou a falar sobre Grêmio: “Quando eu estava no Brasil, as pessoas diziam: ‘Tem que vir para o , tem que vir aqui. Te esperamos aqui'”, relembrou Cavani em entrevista ao Esporte Espetacular. “Futebol Brasileiro é um campeonato muito bom. E nunca se sabe se vamos jogar lá”, completou.