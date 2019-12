Marcos Braz se reúne com agente de Thiago Maia e Fla abre conversas pelo volante

Ex-Santos, que tem aval de Jorge Jesus, é desejo antigo da diretoria Rubro-Negra

O elenco do entrou de férias, mas a cúpula do futebol segue trabalhando para manter alto nível na próxima temporada. Depois de acertar as contratações de Pedro Rocha e Gustavo Henrique, o abriu as conversas para repatriar Thiago Maia, do .

O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, se reuniu na noite desta quinta-feira(26) em um shopping no Rio de Janeiro, com um dos empresários que cuidam da carreira do jogador. Não é de hoje que Thiago Maia está na mira do Flamengo, o clube tentou contratar o volante no meio do ano mas não teve sucesso.

Marcos Braz se reuniu hoje a noite com o empresário do Thiago Maia em um shopping no Rio de Janeiro. Rolou aquele cafezinho #GoalBr @GoalBR — Raisa Simplicio (@simpraisa) December 27, 2019

Recentemente, em uma entrevista ao Esporte Interativo, Thiago Maia reafirmou o desejo de jogar no clube e comentou que poderia estar vivendo tudo o que aconteceu com Gerson.

"O Flamengo estava muito perto, mas teve algo que não deu certo, o clube não liberou. Quem sabe em janeiro possa acontecer alguma coisa. O que o Gerson está vivendo creio que era para eu estar vivendo. Como eu não fui para lá, ele acabou indo.", disse Thiago Maia.

A contratação do volante foi aprovada por Jorge Jesus que quer mais um jogador com as características que o atleta do Lille pode oferecer ao elenco.