Palmeiras no Mercado: Quem chega, quem sai e quais as prioridades para 2019?

Fique por dentro das contratações e saídas do Verdão para a próxima temporada

A temporada 2018 para o Palmeiras acabou da melhor forma possível por conta do decacampeonato brasileiro e a promessa para 2019 é que reforços pontuais cheguem para dar ainda mais qualidade ao elenco.

Na próxima temporada, o Palmeiras disputará pelo menos quatro competições: Paulistão, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e Brasileirão.

Confira abaixo quem são os reforços já confirmados, quais jogadores deixaram o clube e as negociações de contratações e saídas em andamento.

Quais as prioridades para 2019?



(Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)

Ponta: A principal prioridade do Verdão para 2019 é trazer um atacante de lado de campo. Carlos Eduardo e o ex-palmeirense Keno, ambos do Pyramids, do Egito, já foram sondados pela diretoria.

Centroavante: O Palmeiras também quer a chegada de mais um centroavante de ponta para brigar por posição com Borja e Deyverson, além de Arthur Cabral, que já foi anunciado.

Quem chega?



O meia Zé Rafael já foi confirmado como reforço do Verdão (Foto: Alexandre Loureiro/Getty)

Negócio fechado! Zé Rafael: O meio-campista, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Bahia, acertou contrato válido por cinco anos com o Palmeiras.

Negócio fechado! Arthur Cabral: O atacante teve rápida passagem pela base do Palmeiras, mas acabou voltando para o Ceará, onde se destacou neste ano. Agora, aos 20 anos, volta ao Verdão com moral.

Negócio fechado! Mayke: O lateral-direito, que estava emprestado pelo Cruzeiro, foi contratado em definitivo e acertou vínculo de cinco temporadas com o Verdão.

Negócio fechado! Raphael Veiga: Dos 20 jogadores que foram emprestados pelo Palmeiras em 2018, o meia é um dos que estarão no plantel no ano que vem.

Negócio quase fechado! Matheus Fernandes: Um dos destaques do Botafogo, o volante é esperado nos próximos dias em São Paulo para realizar exames médicos e assinar contrato de cinco temporadas.

Em andamento! Ricardo Goulart: Interesse antigo do Palmeiras, o atacante esteve até a última semana se tratando de lesão na Academia de Futebol. O Guangzhou Evergrande, seu clube na China, porém, faz jogo duro e não quer perder o jogador.

Em andamento! Marcos Rocha: Como a Goal adiantou, o lateral quer permanecer no Verdão após o término do seu empréstimo no fim do ano. O valor fixado pelo Galo pelo jogador é de dois milhões de euros, mas os clubes discutem uma possível troca de atletas.

Em andamento! Carlos Eduardo: O ex-jogador do Goiás aguarda apenas um aval do Pyramids, do Egito, para que o Palmeiras anuncie sua contratação. As diretorias já chegaram a um acordo, mas há uma pendência de valores que o jogador tem a receber do clube.

Interesse! Keno: O Palmeiras busca um ponta depois da lesão de Willian e da própria saída de Keno. Seu retorno, porém, esabarra na incerteza sobre o futuro no clube egípcio, que investiu bastante na sua contratação

Quem sai?



Meia venezuelano pode deixar o clube alviverde (Foto:Alexandre Loureiro/Getty)

Pode sair! Guerra: O meia venezuelano pode estar de saída do Palmeiras. O Cerro Porteño tem interesse na sua contratação. Além do clube paraguaio, como a Goal adiantou, o jogador poderia ser envolvido em uma possível troca com o Galo para Marcos Rocha seguir no Verdão.

Pode sair! Marcos Rocha: O lateral-direito está em fim de empréstimo, mas a diretoria alviverde segue tentando manter o jogador para 2019. O Atlético-MG ofereceu o jogador ao Grêmio.

Deve ficar! Felipe Melo: O Flamengo estava mirando a contratação do volante, que tem mais um ano de contrato com o Verdão. Entretanto, o jogador deixou a entender que não deixará o clube: "Minha vida está decidida. Tenho um ano de contrato com o Palmeiras. Não tenho que pensar em outra situação", disse.

Situações dos emprestados

Quero agradecer a todos do @atleticoparanaense pelo ano de 2018! Atletas, comissão técnica e diretoria que me receberam muito bem. Me deram confiança e oportunidade. Saio daqui com a sensação de missão cumprida. pic.twitter.com/e2lnFSmxaq — Raphael Veiga (@raphaveiga20) 14 de dezembro de 2018

Retornos: Além de Raphael Veiga, o Palmeiras tem uma lista extensa de atletas que voltam de empréstimo já em janeiro. Fabiano, que está no Internacional, e Erik, que jogou pelo Botafogo, foram bem e podem ter mais uma chance no Verdão. Já os goleiros Vagner e Vinicius Silvestre, os laterais Lucas, Mailton e Guilherme, os zagueiros Leandro Almeida, Juninho e Augusto, os volantes Renato e Matheus Sales, os meias Allione e Juninho e os jovens atacantes Gabriel Leite e Kaue não devem ficar.