Gustavo Henrique confirma saída do Santos: "está na hora de conhecer outros lugares"

Zagueiro do Santos, Gustavo Henrique afirmou após a última rodada do Brasileirão 2019 que não permanecerá no peixe na próxima temporada.

O zagueiro Gustavo Henrique afirmou em entrevista após o goleada por 4 a 0 sobre o Flamengo, na última rodada do Brasileirão 2019, que não permanecerá no peixe na próxima temporada. Formado na base, o jogador está há 13 anos no clube.

"Fico feliz com o carinho da torcida. São pessoas que me acompanham há bastante tempo. Estou aí, não sei meu destino ainda. Estou há 13 anos aqui e está na hora de conhecer outros lugares. Sou muito grato a todo mundo. Não é questão financeira, é questão de buscar novos ares para mim e para minha família. Realmente não estarei aqui no ano que vem", disse o camisa seis para a rádio Rádio Guarujá AM.

Revelado pelo , Gustavo Henrique já atuou por 215 partidas com a camisa do alvinegro praiano e soma 13 gols. Ele foi titular na conquista do de 2015 e 2016.

O , atual campeão brasileiro e da , é um dos interessados no zagueiro, que também disperta interesse do mercado internacional.