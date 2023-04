Flamengo x Coritiba ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes estreiam no Brasileirão neste domingo (16), no Maracanã; veja como acompanhar na TV

Flamengo e Coritiba se enfrentam na tarde deste domingo (16), a partir das 16h (de Brasília), no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Acre, Distrito Federal e Juiz de Fora), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view. O jogo será narrado por Gustavo Villani com os comentários de ao Júnior e Roger Flores.

Quer ver jogos do Brasileirão ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Depois de perder outro título na temporada, desta vez para o Fluminense na final do Cariocão, e sofrer uma derrota por 2 a 0 para o Maringá no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Flamengo entra pressionado na estreia do Brasileirão com Mario Jorge como técnico interino. Enquanto isso, Sampaoli, anunciadocomo novo técnico, deve fazer a sua estreia no comando da equipe apenas na partida contra o Ñublense, pela Libertadores, em 19 de abril

Do outro lado, o Coritiba vem de empate com o Sport em 3 a 3, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Para o confronto, o técnico António Oliveira pode optar pela entrada de Júnior Urso na vaga de Bruno Gomes.

Em 55 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 28 vitórias, contra 17 do Coritiba, além de 10 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2022, o Coxa venceu em casa por 1 a 0.

Prováveis escalações

Flamengo: Santos; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Everton Cebolinha; Gabi e Pedro.

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Bruno Gomes (Natanael), Kuscevic, Bruno Viana e Victor Luis (Jamerson); Andrey, Liziero e Júnior Urso; William Pottker, Rodrigo Pinho e Alef Manga.

Desfalques

Flamengo

Vidal, Bruno Henrique, Erick Pulgar, Matheuzinho e Arrascaeta estão fora.

Coritiba

Sem desfalques confirmados.

Quando é?