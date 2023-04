Flamengo anuncia a contratação de Jorge Sampaoli

Técnico argentino era um desejo antigo do presidente Rodolfo Landim

Depois da derrota para o Maringá, na última quinta-feira (13), o Flamengo acelerou as tratativas pela chegada de um novo técnico e anunciou a contratação de Jorge Sampaoli até dezembro de 2024. O clube comunicou o acordo pelas redes sociais.

O rubro-negro desistiu de esperar por Jorge Jesus. O português avisou que não poderia trocar o Fenerbahçe neste momento. No caso de um acerto com o Flamengo, o treinador luso só chegaria em junho. Sendo assim, a diretoria optou por Jorge Sampaoli.

Sampaoli era um antigo desejo do presidente Rodolfo Landim. O técnico argentino está em Sevilha, na Espanha, neste momento e é esperado no Rio de Janeiro já neste fim de semana.

Desde o início, Jorge Sampaoli se mostrou aberto a ouvir o Flamengo. O técnico também sempre teve o desejo de dirigir o clube e recusou recentemente uma proposta do Nottingham Forest, da Inglaterra, de olho no projeto do time Rubro-Negro.