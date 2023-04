Quando Jorge Sampaoli estreia como técnico do Flamengo?

O técnico argentino já é esperado no Rio de Janeiro, onde será apresentado como novo comandante rubro-negro

O Flamengo parecia até cogitar uma espera para, enfim, se reunir com Jorge Jesus, mas talvez a surpreendente derrota por 2 a 0 frente ao Maringá, que complica um pouco as coisas para os rubro-negros na Copa do Brasil, tenha ligado o sinal amarelo de alerta. Sendo assim, Jorge Sampaoli foi anunciado como novo técnico da equipe carioca.

O vínculo do argentino com o Flamengo será, ao menos no contrato, válido até o final de 2024. E agora chegou a hora de pensar no que Sampaoli poderá fazer com a equipe rubro-negra ao longo desta temporada. O treinador é esperado no Rio de Janeiro e dificilmente estará à beira do campo na estreia do time no Brasileirão de 2023, contra o Coritiba, neste domingo (16). Contudo, a expectativa é pela sua presença à beira do campo já no duelo diante do Ñublense, pela Libertadores, no dia 19 de abril.

Esta será a terceira passagem de Sampaoli pelo futebol brasileiro. Antes, o argentino treinou Santos (2019) e Atlético-MG (2020). Os seus mais recentes trabalhos foram no Olympique de Marseille, da França, e Sevilla, da Espanha.