Os próximos jogos de futebol na programação da Globo

Confira a grade e a distribuição das transmissões ao vivo por praças divulgada pela emissora

Brasileirão, seleção brasileira, Copa do Brasil, Estaduais, Copa do Mundo... e muito mais: mesmo com a concorrência crescente, a TV Globo ainda é a principal casa do futebol no país, especialmente no que se refere a transmitir, ao vivo e com grande cobertura, os jogos mais procurados pelo torcedor brasileiro.

Mesmo sem os direitos da Copa Libertadores, torneio que historicamente cobriu, a Globo continua mandando na audiência com o futebol, especialmente nas suas faixas de horário mais tradicionais – às noites de quarta-feira e domingos à tarde. Isso sem falar, claro, nos compromissos do time principal do Brasil que tem transmitidos praticamente de forma exclusiva há décadas.

Toda semana, os torcedores ficam na expectativa se irão conseguir acompanhar seus times do coração pela TV aberta, seja pela divulgação por vezes tardia da programação ou em função da separação da transmissão dos jogos para determinadas praças. Vale lembrar, ainda, que a localização também é levada em consideração para acesso às transmissões do streaming da Globo pelo Globoplay.

Pensando nisso, a GOAL lista as próximas coberturas do futebol da Globo, bem como explica como sintonizar o canal pela TV aberta ou por assinatura.

*O horário dos jogos abaixo leva em consideração o fuso horário de Brasíla (GMT-3)

Próximos jogos transmitidos pela Globo

JOGO DIA DATA HORÁRIO PRAÇA(S) Bahia x Vasco (Série B) Domingo 28/08 16h RJ, BA, PE, AC, AP, RO, RR, PA, PI, AM, MA, SE, RN, AL e ES, DF e a cidade de Juiz de Fora-MG América-MG x Atlético-MG (Série A) Domingo 28/08 16h Estado de Minas Gerais (exceto Juiz de Fora) São Paulo x Fortaleza (Série A) Domingo 28/08 16h SP, CE, PB, MT, MS, TO, GO, PR, SC e RS

Qual o número da TV Globo na TV aberta E por assinatura?