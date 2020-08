'Família PSG', o novo mantra de um elenco milionário em busca da Liga dos Campeões

Após polêmicas nas últimas temporadas, elenco do Paris se mostra unido e determinado a conquistar o título da Champions League

O tem um dos elencos mais estrelados da Europa há alguns anos, mas a possibilidade de conquistar a Liga dos Campeões se tornou real apenas nesta temporada. É claro que o entrosamento dos jogadores dentro de campo é muito importante, assim como o trabalho do treinador à frente da equipe. Porém, talvez a grande mudança do Paris para essa temporada tenha passado pela união do elenco.

Nos últimos anos, polêmicas entre jogadores, treinadores e dirigentes do clube eram constantes. Mas o que antes era um elenco “rachado”, se tornou uma grande família, como os próprios atletas fazem questão de destacar.

Ao ser contratado, Neymar discutiu com Cavani dentro de campo, se envolveu em muitas polêmicas, festas e lesões. No final de 2019, sua possível volta ao parecia destruir de vez sua relação com os torcedores do Paris. Porém, agora o craque parece mais maduro, focado e determinado a ajudar o PSG a conquistar seus grandes objetivos.

Para isso, deixou as festas de lado, inclusive as de aniversário - o que lhe rendeu o novo apelido de Adulto Ney -, treinou forte durante o período de quarentena para ficar saudável e, principalmente, se tornou uma das lideranças do vestiário e um personagem importante para unir de vez o elenco.

O brasileiro organizou várias reuniões em sua casa com os demais jogadores em uma tentativa de estreitar os laços entre os atletas, e foi reconhecido por isso.

"Quando você realmente conhece a pessoa, só pode se dar bem com ele. Neymar é um companheiro que fala na cara e faz de tudo para garantir que os outros se sintam bem. Os grandes jogadores são os primeiros a dar exemplo”, disse Icardi sobre a postura recente de Neymar à France Football.

“Ele é um cara sempre feliz e se dá bem com todo mundo. Tem verdadeira humildade. É importante ser natural porque, no final, somos como uma grande família que passa quase todos os dias juntos”, completou.

Além disso, uma atitude de Keylor Navas também foi fundamental para a união da “Família PSG”, quando os atletas foram repreendidos por Leonardo, dirigente do clube, após festa de aniversário de Cavani, Icardi e Di Maria, em fevereiro deste ano.

Segundo o L'Equipe, Navas foi o responsável por “peitar”o cartola brasileiro em defesa dos jogadores. Na visão do goleiro, encontros fora de campo são essenciais para a união do grupo, e os atletas parecem compartilhar a mesma opinião.

O trabalho de Thomas Tuchel para encontrar um lugar na equipe para os quatro atacantes - Neymar, Mbappé, Icardi e Di Maria - também deu resultado. Os craques passaram a ter um melhor entendimento dentro e fora de campo. Em nova posição, jogando mais centralizado, Neymar passou a participar mais do jogo e também mostrou que pode ser um líder dentro de campo, o que ficou claro na vitória contra a Atalanta.

“Os jogadores que vieram do de banco, foram excepcionais. Tiveram um bom estado de espírito. Estou absolutamente satisfeito. Mas é também a qualidade e a mentalidade desta equipa”, ressaltou Tuchel à RMC Sport após a classificação.

Agora, o PSG parece mais unido e forte do que nunca e tem pela frente apenas mais dois jogos para confirmar o tão sonhado título da Liga dos Campeões. O adversário na semifinal será conhecido nesta quinta-feira (13), às 16h, na partida entre Atlético de Madrid e RB Leipzig.