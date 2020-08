Semifinais da Liga dos Campeões: jogos, datas, classificados e mais da edição 2019/20

Veja tudo sobre a reta final da Champions League

A Liga dos Campeões 2019/20 está de volta e já está na reta final! Com a vitória do sobre a , o time parisiense se tornou o primeiro classificado para as semifinais da competição.

Com jogos únicos sendo realizados em Lisboa e a grande decisão marcada para 23 de agosto, no Estádio de Luz, a Champions se aproxima de sua reta final. Antes disso, entretanto, precisamos determinar os quatro times que jogarão às semifinais.

As quartas se encerrarão no próximo dia 15 de agosto, com a partida entre x , e nós saberemos os quatro finalistas da Liga dos Campeões. Até lá, muita bola vai rolar nos gramados de .

Confira o chaveamento, os horários e as datas das partidas das semifinais da Liga dos Campeões da Uefa!

Semifinais da Liga dos Campeões 2019/20

Mesmo que ainda não haja definição de todos os classificados, já se sabe a data e o horário das partidas das semifinais. Confira os duelos!

18 de agosto: PSG x ou (Semifinal 2) - Estádio da Luz

19 de agosto: Manchester City ou Lyon x de Munique ou (Semifinal 1) - Estádio José Alvalade

Todos os jogos serão às 16h (horário de Brasília).

À partir das quartas de final, todos os jogos da Liga dos Campeões são disputados em Lisboa, em Portugal , em jogos únicos. A Uefa tomou esta decisão pois Portugal é um dos países na Europa que melhor combateu a pandemia da Covid-19. A ideia é que seja um torneio de "tiro curto", com um maratona de jogos para a definição do novo campeão europeu.

Vale lembrar que nenhuma partida, nem mesmo a grande final, terá a presença de torcedores.

Quartas de final da Liga dos Campeões 2019/20

Com zebras, favoritos e grandes confrontos, as quartas de final da Liga dos Campeões já estão acontecendo: no primeiro duelo, o PSG bateu a Atalanta por 2 a 1 em virada histórica nos minutos finais .

Confira a tabela das quartas:

Atalanta 1 x 2 PSG

RB Leipzig x Atlético de Madrid

Barcelona x Bayern de Munique

Manchester City x Lyon

Semifinal 1: Manchester City ou Lyon x Barcelona x Bayern de Munique

Na única semifinal que terá um campeão continental, Barcelona ou Bayern de Munique (com títulos da Champions) irão enfrentar Manchester City ou Lyon (que tentam a primeira conquista).

O duelo acontecerá neste próximo dia 19 de agosto, às 16h (horário de Brasília).

Semifinal 2: PSG x RB Leipzig ou Atlético de Madrid

Com a classificação histórica, o PSG, grande favorito de sua chave, espera para saber quem irá enfrentar nas semifinais: RB Leipzig e Atlético de Madrid, dois "azarões", disputam a vaga nas quartas.

O duelo acontecerá neste próximo dia 18 de agosto, às 16h (horário de Brasília).

