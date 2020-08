Adulto Ney e moicano: apelido e penteado ressurgem em dia de decisão do PSG

Neymar se torna a grande esperança do PSG contra a Atalanta na Champions e volta a receber apoio dos torcedores brasileiros depois de muito tempo

Nesta quarta-feira (12), Neymar terá talvez a partida mais importante de sua carreira com a camisa do . Às 16h (de Brasília), os franceses encaram a Atalanta, sensação do futebol italiano, por uma vaga na semifinal da Liga dos Campeões, justamente no dia em que o Paris completa 50 anos de vida. E com a necessidade da classificação e sua mudança de postura, o Adulto Ney ressurge mais forte do que nunca.

Neymar sempre foi conhecido como Menino Ney, principalmente por ter começado muito cedo no futebol. Porém, com o tempo, ele foi envelhecendo e o apelido foi ficando. Mas agora, o craque brasileiro parece ter realmente amadurecido, principalmente fora de campo, fazendo com que o apelido se transformasse em Adulto Ney, após o camisa 10 deixar algumas polêmicas de lado e resolver não fazer uma de suas tradicionais e esperadas festas de aniversário.

Um orgulho que nem todos podem ter 😎 pic.twitter.com/IMNTF860o3 — Futebol Clube (@SantosFC) August 12, 2020

E com a mudança de postura e a possibilidade de ganhar a Liga dos Campeões, os torcedores brasileiros se uniram e invadiram as redes sociais para apoiar Neymar, o que não acontecia há muito tempo. Até mesmo seu tradicional moicano viralizou entre os fãs do craque, que fizeram campanha para ele jogar com o penteado. E o jogador rapidamente atendeu aos pedidos.

Moicano feito, julliete separada e a caixinha de som carregando. 👉🏽🤪👈🏽 — Neymar Jr (@neymarjr) August 12, 2020

Essa página está fechada e torcendo para o adulto Ney na ! ⚽️🤫#NeyDeMoicanoNaChampions pic.twitter.com/lPWrVkoPBJ — CR7 MIL GRAU (@MILGRAUCR7) August 12, 2020

Neymar perdeu as decisões do Paris na Champions League nas duas últimas temporadas e o clube terminou eliminado da competição de maneira precoce. Agora, ele está saudável e parece mais focado do que nunca para dar o tão sonhado título ao PSG.

Nas oitavas de final, contra o Borussia Dortmund, o camisa 10 decidiu e marcou gol nos dois jogos, sendo o principal nome da classificação. Agora, diante dos desfalque e dos fantasmas que o PSG terá de enfrentar, o brasileiro será mais importante do que nunca. E parece que ele sabe disso.

Após sua chegada em Paris, o elenco do clube tinha alguns problemas internos, Neymar teve discussões com Cavani dentro de campo, se envolveu em diversas polêmicas, lesões e pareceu se importar mais com festas do que com algumas partidas em determinados momentos. Porém, a história agora é outra.

O Adulto Ney conseguiu a façanha de unir TODAS as torcidas do . Hoje em dia, nem na isso acontece



Além da Champions e do Prêmio de Melhor do Mundo, o Neymar merece levar também o Prêmio Nobel da Paz esse ano. — Carter (@essediafoilouco) August 12, 2020

O craque aproveitou a paralisação do futebol para se manter bem fisicamente, está focado, motivado e se tornou uma referência dentro do vestiário, unindo cada vez mais o jogadores que agora “formam uma família”, algo que não se via em Paris nas últimas temporadas.

"Quando você realmente conhece a pessoa, só pode se dar bem com ele. Neymar é um companheiro que fala na cara e faz de tudo para garantir que os outros se sintam bem. Os grandes jogadores são os primeiros a dar exemplo”, disse Icardi sobre a postura recente de Neymar à France Football.

“Ele é um cara sempre feliz e se dá bem com todo mundo. Tem verdadeira humildade. É importante ser natural porque, no final, somos como uma grande família que passa quase todos os dias juntos”, completou.

A qualidade de Neymar é indiscutível e ele tem total confiança de seus companheiros, assim como de Thomas de Tuchel. Agora, resta saber se com o apoio dos brasileiros novamente o Adulto Ney será capaz de conquistar a Liga dos Campeões pelo PSG.