Como Navas 'ganhou' o vestiário do PSG ao peitar Leonardo após festa

Pelas suas exibições e pela sua atitude, o costarriquenho se impôs rapidamente e já é unânime no Paris Saint-Germain

Nas últimas temporadas, várias polêmicas marcaram jogadores, treinadores e dirigentes do . Porém, na atual campanha do time, uma discussão foi importante para criar uma unanimidade dentro do grupo. Keylor Navas virou um líder logo em seu primeiro ano em Paris.

A polêmica que o goleiro se envolveu foi ainda em feveiro, após a festa de aniversário de Angel di Maria, Edinson Cavani e Mauro Icardi. Diversos vídeos circularem nas redes sociais, mostrando os jogadores dançando, cantando e celebrando aquele momento.

Em um dos vídeos divulgados, é possível ver o goleiro costarriqunho gritando: "É assim que se ganha a Liga dos Campeões!". Navas tem propriedade para falar sobre isso, já que é tricampeão da competição, conquistando os títulos com o em 2016, 2017 e 2018.

No dia seguinte à festa, Leonardo repreendeu o elenco parisiense e foi Navas quem tomou "peitou" o dirigente para defender os jogadores, como noticiou o L'Equipe. Na opinião do goleiro, estes momentos de vida coletiva são essenciais para a união do grupo.

Navas pode ser uma peça chave para o time francês avançar mais longe na Liga dos Campeões. Ele terá a missão de parar o ataque da equipe da Atalanta nas quartas de final, nesta quarta-feira, 12 de agosto.

Na atual temporada, o costarriquenho realizou 33 partidas e sofreu apenas 24 gols. Foram 19 clean-sheets (jogos sem sofrer gols) ao longo da campanha de 2019/20. Na Liga dos Campeões, foram cinco jogos sem ser vazado em sete partidas disputadas.

O goleiro é visto como uma unanimidade na posição, algo que o PSG não tinha há anos. Salvatore Sirigu, Kevin Trapp, Alphonse Aréola são exemplos de goleiros que passaram recentemente pelo gol do time parisiense mas não convenceram.