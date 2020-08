RB Leipzig x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (13), pelas quartas de final da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Valendo vaga na semifinal da , e entram em campo na tarde desta quinta-feira (13), às 16h (de Brasília), no Estádio José Alvalade, pelas quartas de final da UCL. A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT, no Facebook do Esporte, além do EI Plus. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Leipzig x Atlético de Madrid DATA Quinta-feira, 13 de julho de 2020 LOCAL Estádio José Alvalade - Lisboa, POR HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O jogo das quartas de final terá transmissão ao vivo no canal TNT, no Facebook do Esporte, além do EI Plus. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real a partir das 16h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Atlético de Madrid e RB Leipzig chegam embalados na Liga dos Campeões após terem eliminados os finalistas da temporada 2018/19, e , respectivamente.

Apesar do susto no início da semana, quando o Atleti descobriu dois casos positivos para coronavírus entre atletas profissionais, o lateral reserva Vrsaljko e o meia-atacante Ángel Correa, o técnico Diego Simeone não possui grandes problemas.

Já o Leipzig não terá Timo Werner, contratado pelo . O jogador de 24 anos marcou 32 gols na temporada e será uma grande desfalque para o confronto contra os espanhóis.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, José Giménez, Renan Lodi; Partey, Saúl Ñíguez, Koke, Llorente; João Felix e Morata.

Provável escalação do : Gulácsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angeliño, Dani Olmo, Nkunku; Schick.

ÚLTIMOS JOGOS

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 2 Atlético de Madrid Campeonato Espanhol 16 de julho de 2020 Atlético de Madrid 1 x 1 Campeonato Espanhol 19 de julho de 2020

RB LEIPZIG

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 RB Leipzig Campeonato Alemão 27 de junho de 2020 RB Leipzig 1 x 1 Amistoso 30 de julho de 2020

CAMPANHA NA LIGA DOS CAMPEÕES

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO FASE DATA GOLS 3 x 0 Grupo D 18 de setembro de 2019 Di María (2) e Meunier 0 x 1 PSG Grupo D 1 de outubro de 2019 Icardi 0 x 5 PSG Grupo D 22 de outubro de 2019 Icardi (2) e Mbappé (3) PSG 1 x 0 Club Brugge Grupo D 6 de novembro de 2019 Icardi Real Madrid 2 x 2 PSG Grupo D 26 de novembro de 2019 Benzema (2); Mbappé e Sarabia Atlético de Madrid 2 x 0 Grupo D 11 de dezembro de 2019 João Félix, Felipe Augusto Atlético de Madrid 1 x 0 Liverpool Oitavas de final 18 de fevereiro de 2020 Níguez Liverpool 2 x 3 Atlético de Madrid Oitavas de final 11 de março de 2020 Llorente (2x), Morata

RB LEIPZIG