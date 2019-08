Torcida do PSG xinga Neymar e piora clima durante disputa Real x Barcelona

Craque brasileiro foi xingado pelos torcedores do próprio time durante a partida de estreia da Ligue 1, na tarde deste domingo (11)

Neymar não foi nem relacionado pelo na estreia da . Porém, a expectativa estava colocada no que podia acontecer em torno do atacante com os torcedores do clube sendo muito duros com o atleta.

Só dois anos depois de se mudar para o Parc des Princes, Neymar está sendo fortemente vinculado a uma volta ao , que já sabe quando deve desembolsar para contar com o atleta. O também tem interesse em sua contratação. O time catalão se converteu no favorito para conseguir um acordo. Contudo, ninguém descarta efetivamente os Blancos.

Em meio à disputa do jogador, Thomas Tuchel o deixou fora da equipe para o jogo contra o , pela primeira rodada do . Porém, se o técnico pensava que a ausência poderia acalmar os ânimos dos torcedores, não foi isso que aconteceu.

Muitos torcedores o chamaram de "filho da p***" em espanhol e cantou pedindo sobre a sua saída do clube. Antes da partida, uma faixa pedia: "Neymar, vá embora".

Em duas temporadas, Neymar fez 58 partidas até o momento com o PSG, anotando 52 gols e dando 27 assistências. No entanto, não foi capaz de manter essa forma brilhante na Europa, onde o tão sonhado título da UEFA se tornou praticamente impossível.