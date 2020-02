Dois dias após derrota, elenco do PSG se esbalda em festa de Cavani, Di Maria e Icardi

Os três sul-americanos comemoraram juntos o aniversário na noite desta quinta-feira; veja imagens de Neymar, Navas e muitos craques do PSG na festa

A derrota para o Borussia Dortmund parece não ter tirado a alegria dos jogadores do . Somente dois dias depois de perder na , os jogadores se reuniram em uma grande festa na capital parisiense para comemorar os aniversários de Edinson Cavani (33 anos), Ángel di María (32) e Mauro Icardi (27).

Diferentemente da festa de aniversário de Neymar, quando os convidados foram instruídos a deixar o celular na entrada, desta vez muitas imagens vazaram nas redes sociais. Wanda Icardi, esposa e agente do atacante argentino, postou Stories no Instagram a noite toda.

As imagens mostram que quase todo elenco do PSG está presente nesta festa tripla, mas em nenhum momento Thomas Tuchel e Leonardo, treinador e diretor de futebol respectivamente, aparecem. Ambos devem ter "amado" uma comemoração tão grande poucas horas depois da derrota no jogo mais importante do ano até agora para o clube.

Mas os jogadores estavam curtindo o momento e a derrota na Liga dos Campeões parece ter ficado no passado. De funk até uma "disputa de boxe", pode-se dizer pelos vídeos e fotos que aproveitaram muito. O PSG joga novamente somente no domingo, contra o pela . A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do DAZN.

Veja imagens da festa tripla para Cavani, Di María e Icardi.

It went off at Cavani, Icardi and Di Maria’s joint birthday party last night 💥 pic.twitter.com/avhV15gBrh — ESPN UK (@ESPNUK) February 21, 2020

O Neymar na festa de aniversário do Icardi/Di Maria/ Cavani HAHAHA pic.twitter.com/sQBJEJiBMK — Neymar Jr (@NeymarUAI) February 20, 2020

Hoje todos os programas esportivos do vai falar que a culpa do cavani paredes e navas estarem doidão e do Neymar querem apostar 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/cuccsNPb5l — Jorge Casemiro (@leleitac) February 21, 2020