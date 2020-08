Atalanta bate recorde de faltas na Champions contra o PSG e Neymar

O time italiano chegou a uma marca que permanecia intacta há quase quatro anos

E a não aliviou para o : o clube italiano, que sentiu falta de ritmo de jogo no segundo tempo e acabou eliminado após perder por 2 a 1, teve uma partida especialmente faltosa nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Mesmo que o time de Bérgamo seja conhecido pelo belo futebol ofensivo e pelo ímpeto de ataque, o clube acabou tendo que parar os craques da equipe francesa nas faltas: Neymar, como de costume, foi quem mais sofreu com as "botinas" dos adversários.

O brasileiro sofreu nove das 27 faltas cometidas pela Atalanta na partida: este foi o jogo em que o "Adulto Ney" mais "apanhou" desde que chegou à Europa. O segundo lugar na lista, o argentino Ander Herrera, só foi parado quatro vezes pelos adversários.

#UCL



JOGOU MUITO! Neymar foi o Destaque SofaScore do jogo entre PSG vs Atalanta!



🅰️ 1 assistência

🔑 5 passes decisivos

🛠 1 grande chance criada

❌ 2 gran. chan. perdidas

🔄 16/20 dribles certos (!!!)

💪 25/33 duelos ganhos (!!!!)

👊 9 faltas sofridas

💯 Nota SofaScore 8.7 pic.twitter.com/UMCtqJVXQ0 — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) August 12, 2020

Enquanto isso, o clube italiano acabou cometendo o bom e velho "rodízio" na hora de parar as jogadas: Freuler, com seis faltas, De Roon e Hateboer, com cinco, e Caldara, com quatro, foram os mais faltosos da partida.

Não significa que a Atalanta não tentou jogar futebol: o clube propôs jogo, foi melhor que o PSG em vários momentos da partida, especialmente no primeiro tempo, e ficou muito perto de ampliar o placar. Entretanto, não cedeu nas divididas e acabou cometendo um número muito alto de faltas, principalmente se compararmos aos números "normais" de Liga dos Campeões.

As 27 faltas do time de Bérgamo foram o maior número de faltas cometido por um time só na Liga dos Campeões desde um duelo entre x , em novembro de 2016. Naquela ocasião, o time da , conhecido por sua defesa forte, acabou cometendo 30 faltas.

Agora classificado para as semifinais da Champions e esperando o vencedor de Atlético de Madrid x RB Leipzig para conhecer seu adversário, o PSG espera ter um confronto mais tranquilo na próxima fase.