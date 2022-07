Partida acontece nesta quinta-feira (7), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores; veja como acompanhar na TV e na internet

Estudiantes e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (7), no Estádio Jorge Luis Hirschi, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, do Star+, no streaming, e do Facebook Watch, na internet.

Depois do empate em 1 a 1 no primeiro duelo, quem vencer avança. Porém, em caso de empate a definição vai para a disputa de pênaltis. Quem avançar às quartas de final, terá pela frente o Athletico-PR, que eliminou o Libertad.

Apesar da lanterna no Brasileirão, o Fortaleza chega às oitavas após ficar na segunda posição do grupo F, com 10 pontos (três vitórias, um empate e duas derrotas), enquanto o Estudiantes foi o primeiro colocado do grupo C, com 13 pontos marcados (quatro vitórias, um empate e uma derrota).

Para o confronto decisivo, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com Ceballos e Depietri, com Covid-19, além de Tinga e Robson, lesionados, e Hércules, em transição física.

Prováveis escalações

Possível escalação do Fortaleza: Boeck, Landazuri, Benevenuto, Titi; Pikachu, Welison, Crispim, Capixaba; Lima, Romero, Moisés.

Possível escalação do Estudiantes: Andújar; Godoy, Rogel, Lollo, Noguera e Más; Jorge Rodríguez, Zuqui, Manuel Castro e Zapiola; Boselli.

Desfalques da partida

Fortaleza:

Tinga e Robson: lesionados.

Ceballos e Depietri: Covid-19.

Hércules: transição física.

Estudiantes:

sem desfalques confirmados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Estudiantes é favorito contra o Fortaleza nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1.97 na vitória do time argentino, $ 3.35 no empate e $ 4.10 caso o Leão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $1,72 para quem acredita que haverá mais de que 2 gols no jogo, e $ 2,08 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar no total de escanteios, pagando-se $ 1.89 para mais de 9.5, ou pagando-se $1.78 para menos.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Estudiantes x Fortaleza DATA Quinta-feira, 7 de julho de 2022 LOCAL Estádio Jorge Luis Hirschi - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro e Pablo Llarena (URU)

Quarto árbitro: Roberto Pérez (PER)

VAR: Juan Lara (CHI)

Últimos resultados e próximos jogos

Fortaleza

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 1 Estudiantes Libertadores 30 de junho de 2022 Coritiba 2 x 1 Fortaleza Brasileirão 3 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Palmeiras Brasileirão 10 de julho de 2022 18h (de Brasília) Ceará x Fortaleza Copa do Brasil 13 de julho de 2022 20h (de Brasília)

Estudiantes

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 1 Estudiantes Libertadores 30 de junho de 2022 Arsenal de Sarandí 2 x 1 Estudiantes Campeonato Argentino 4 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Estudiantes x Córdoba Campeonato Argentino 10 de julho de 2022 13h (de Brasília) Belgrano x Estudiantes Copa Argentina 13 de julho de 2022 A definir

