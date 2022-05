Oitavas de final da Libertadores 2022: classificados, sorteio, datas, jogos e mais

Com o fim da fase de grupos da Copa Libertadores 2022 se aproximando, os torcedores espalhados pelo continente aguardam a definição de todos os classificados para o mata-mata da maior competição de clubes da América do Sul.

Ao todo, 32 equipes se classificaram para a disputa da fase de grupos, sendo oito delas brasileiras, mas, para a disputa das oitavas de final, apenas os dois primeiros colocados de cado grupo avançam, somando 16 clubes na fase.

Até o momento, somente uma equipe garantiu vaga no mata-mata da Libertadores 2022, sendo justamente o atual bicampeão Palmeiras. Mesmo assim, outras grandes equipes podem definir suas vagas nos próximos jogos, enquanto outras seguem vivas para a disputa do terceiro lugar do grupo, que garante vaga na primeira fase do mata-mata da Copa Sul-Americana.

Para esta edição da Libertadores, a Conmebol definiu o Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, conhecido como Monumental de Guayaquil, no Equador, como grande palco da final no dia 29 de outubro.

Confira, abaixo, mais informações da primeira etapa do mata-mata da Libertadores 2022.

Quais são os times classificados para o mata-mata da Libertadores 2022?

Cesar Greco/SE Palmeiras

Das 32 equipes classificadas para a fase de grupos, e separadas em oito grupos de quatro times, somente o Palmeiras garantiu sua vaga no mata-mata, por enquanto.

O atual bicampeão da competição definiu sua classificação com duas rodadas de antecedência, somando 12 pontos em quatro jogos. Além do Palmeiras, outras equipes podem definir sua classificação nesta quarta-feira (4), como é o caso do Flamengo, River Plate e do Cerro Porteño.

Confira os classificados:

Grupo A

Palmeiras

Quando será e como funciona o sorteio dos jogos das oitavas de final da Libertadores 2022?

Divulgação Conmebol

Até o momento, a Conmebol, organizadora da competição, não divulgou quando será realizado o sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores 2022. Como é de costume, no entanto, a definição deve acontecer após o fim da fase de grupos, justamente na sede da organização, em Luque, no Paraguai.

Os classificados serão divididos em dois potes: no pote A, ficam os times que se classificaram em primeiro lugar na fase de grupos; no pote B, as equipes que garantiram vaga como segundos colocados.

Dessa forma, não existe a possibilidade de acontecer qualquer outro tipo de direcionamento no sorteio. Ou seja, equipes do mesmo país ou equipes que já se enfrentaram na fase de grupos podem se enfrentar nas oitavas de final.

Quando acontece os jogos do mata-mata da Libertadores 2022?

Getty Images

Conforme o calendário de jogos da competição, divulgado pela Conmebol, a princípio os jogos de ida das oitavas de final estão marcados para acontecer entre os dias 28, 29 e 30 de junho, enquanto os duelos da volta nos dias 5, 6 e 7 de julho.

Além disso, os jogos de ida das quartas de final nos dias 2, 3 e 4 de agosto, e os da volta nos dias 9, 10 e 11. A semifinal, por sua vez, deve acontecer nos dias 30 de agosto e 1 de setembro, com os duelos da volta nos dias 6 e 7 de setembro. Confira:

Oitavas de final

IDA: 28-30 de junho

VOLTA: 5-7 de julho

Quartas de final

IDA: 2-4 de agosto

VOLTA: 9-11 de agosto

Semifinal

IDA: 30 de agosto e 1 de setembro

VOLTA: 6 e 7 de setembro

Quando e onde será disputada a final da Libertadores 2022?

Barcelona SC

O grande palco da final de 2022 será o Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, mais conhecido como Monumental de Guayaquil, no Equador.

Com capacidade para receber 57 mil pessoas, o estádio é a casa do Barcelona de Guayaquil. A Conmebol definiu, também, que o jogo será realizado no dia 29 de outubro.

Onde assistir aos jogos das oitavas de final da Libertadores 2022?

NELSON ALMEIDA/AFP via Getty Images

Os torcedores que quiserem acompanhar os jogos das oitavas de final da Libertadores terão uma série de opções. Isto porque, o SBT, na TV aberta, tem o direito de transmitir um jogo por rodada de cada fase da competição. Além disso, todos os jogos podem ser acompanhados pela Conmebol TV, na TV por assinatura.

Para completar, é claro, os jogos terão transmissão do Grupo Disney, através dos Canais ESPN, na TV fechada, e do Star+, novo serviço de streaming, na internet.