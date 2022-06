Quartas de final da Libertadores 2022: classificados, chaveamento, datas, jogos e mais

Todas as informações das quartas da principal competição de clubes da América do Sul

Com os jogos de ida das oitavas de final da Copa Libertadores já em curso, já podemos começar a especular quais serão os confrontos das quartas na principal competição do futebol de clubes do nosso continente.

Dentre o total de 16 participantes que ainda sonham com o título, temos seis clubes brasileiros na briga.

Portanto, saiba todas as informações mais importantes sobre as quartas de final da Libertadores da América 2022.

Quais são os jogos das quartas de final da Copa Libertadores 2022?

A Conmebol já definiu, desde o sorteio do mata-mata das oitavas de final, qual é o chaveamento dos confrontos até a finalíssima do torneio. Os confrontos serão os seguintes.

Athletico-PR ou Libertad x Fortaleza ou Estudiantes de La Plata

Flamengo ou Tolima x Corinthians ou Boca Juniors

Cerro Porteño ou Palmeiras x Emelec ou Atlético-MG

Talleres ou Colón x Vélez Sarsfield x River Plate

Quando serão os jogos das quartas de final

IDA: 2-4 de agosto

VOLTA: 9-11 de agosto

Onde assistir aos jogos das quartas de final da Libertadores 2022?

Os torcedores que quiserem acompanhar os jogos das oitavas de final da Libertadores terão uma série de opções. O SBT, na TV aberta, tem o direito de transmitir um jogo por rodada de cada fase da competição. Além disso, todos os jogos podem ser acompanhados pela Conmebol TV, na TV por assinatura.

Para completar, é claro, os jogos terão transmissão do Grupo Disney, através dos Canais ESPN, na TV fechada, e do Star+, novo serviço de streaming, na internet. Nas redes sociais, a transmissão fica por conta do Facebook Watch, da Conmebol.

Como chegam os times para as quartas da Libertadores 2022?

Favorito contra o Emelec, o Atlético-MG empatou por 1 a 1 no jogo de ida realizado no Equador. Ademir abriu o placar para o Galo, que sofreu o empate em pênalti convertido por Sebastián Rodríguez. Hulk teve a oportunidade de colocar os mineiros na frente, mas desperdiçou sua cobrança de pênalti.

Já o Athletico-PR saiu em vantagem na Arena da Baixada em relação ao Libertad, do Paraguai: vitória por 2 a 1. Em um verdadeiro duelo de gigantes, Corinthians e Boca Juniors ficaram no empate sem gols dentro da Neo Química Arena -- com direito a pênalti perdido por Roger Gudes.