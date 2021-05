Entra Kane, sai Sterling? Como Man City dará próximo passo após vice da Champions

Pep Guardiola entrará de férias após o término da Liga dos Campeões, mas ainda não deixou para trás o sonho de se tornar bicampeão do torneio

Os jogadores do Manchester City permaneceram no gramado do Estádio do Dragão após a derrota para o Chelsea na final da Liga dos Campeões da Uefa.

Zinchenko, responsável pela falha no gol de Havertz, ficou deitado de barriga para baixo por vários minutos após o apito final. Foden, Mahrez e Stones também demoraram para se levantar, enquanto Sergio Aguero não conseguiu segurar as lágrimas em seu último jogo pelo clube. A Champions, afinal de contas, é a única taça que ainda não está presente em sua galeria de troféus. E a temporada 2020-21 parecia ser o momento da consagração de um elenco já histórico.

Após outro capítulo triste, com Fernandinho tendo que consolar seus companheiros com o término do duelo, a pressão agora recai sobre Pep Guardiola: o que o treinador, culpado por algumas decisões polêmicas na grande final, fará para recolocar o time no caminho dos títulos e na briga pela próxima edição do torneio.

Trocar de formação antes de um jogo importante não é nada novo para o catalão: seu erro, então, foi não ter encontrado uma boa solução. Agora a meta é recolher os cacos e começar a pensar no planejamento para a temporada 2021-22.

E é bem possível que o City retorne aos gramados bem diferente do que terminou a última campanha: não só Sergio Aguero, após quase dez anos em Manchester, já foi anunciado pelo Barcelona, mas outros nomes como Raheem Sterling, Aymeric Laporte e Benjamin Mendy podem ser negociados.

Para substituí-los, Pep Guardiola pode priorizar a chegada de um atacante que já fez história no futebol inglês: Harry Kane, do Tottenham, teria pedido para sair dos Spurs e planeja permanecer na Premier League. O Manchester City seria um dos interessados.

Abrir espaço para uma negociação desse tamanho seria, também, um desafio. Assim, além de Sterling, Laporte e Mendy, outros nomes como Jack Harrison (emprestado ao Leeds), Lukas Nmecha (emprestado ao Anderlecht), Pedro Porro (emprestado ao Sporting) e Yangel Herrera (emprestado ao Granada) podem ser negociados em definitivo. Jogadores jovens e que foram bem em 2020-21 (principalmente Porro), valiosos no mercado de transferências.

💬 “Kevin de Bruyne é um jogador especial e as bolas que ele manda no Manchester City são o sonho de um atacante. Seu lançamento é o melhor que já vi”.



- Harry Kane. pic.twitter.com/OroPoIihAA — Guia do Futebol (de 🏠) (@OGuiadoFutebol) May 25, 2021

Caso consiga vender algumas de suas melhores moedas de troca, pode ir atrás de outros nomes: Jack Grealish, meio-campista polêmico do Aston Villa e da seleção inglesa, a tempos já é especulado no Etihad Stadium e pode pintar como reforço. A promessa da lateral-esquerda Nuno Mendes, do Sporting, também vem sendo especulada, por mais que essa não seja a prioridade do clube no momento.

Jovens da base, com o sucesso de Phil Foden, também devem ganhar mais e mais espaço: a joia Cole Palmer deve receber mais oportunidade no time titular na próxima temporada, enquanto Liam Delap, Romeo Lavia e James McAfee podem ser integrados aos profissionais. Kayky, do Fluminense, também deve chegar em 2022.

Pep Guardiola, então, mesmo com a derrota, não deixará a bola quicando: o treinador deve comandar várias negociações no mercado de transferências para, enfim, tentar conquistar a tão sonhada "orelhuda".